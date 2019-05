Mercedes Classe E300 de | arriva il diesel ibrido plug-in della Stella – FOTO

Mercedes Classe E Plug-in : prezzo e consumi della versione a diesel : Mercedes Classe E Plug-in: prezzo e consumi della versione a diesel La nuova berlina si presenta come una macchina efficiente a livello energetico ma mantiene il motore a gasolio, ancora molto stimato dagli automobilisti. Non è dato sapere se esiste un modello ideale da seguire per creare una macchina dai bassi consumi ma che offre allo stesso tempo buone prestazioni. La Classe E di casa Mercedes sembra essere una delle papabili a questo ...

Mercedes : Nuovo Classe G 2019 - rinnovata nei contenuti ma non nel prezzo [GALLERY] : Mercedes, nuova Classe G 2019 rinnovata ed aggiornata nell’aspetto e nei contenuti, per un ritorno alle origini da fuoristrada puro Nel 1979, la casa della Stella ha creato il suo iconico fuoristrada denominato Classe G, da allora tutti i modelli “rialzati” della Mercedes ripropongono la lettera “G” nel nome. La fuoristrada che viene definita “stongerthantime“, sopravvissuta al tempo, è la vettura ...

Mercedes-Renault - fine del matrimonio : stop alla Classe A con motore Dacia? : Il nuovo CEO di Daimler potrebbe porre fine ai rapporti con il gruppo Renault-Nissan Secondo alcune fonti, il nuovo CEO di Daimler (Mercedes-Benz) potrebbe lasciar ‘s’cadere la fortunata partnership multi-mercato con Renault-Nissan non rinnovando i progetti comuni. La crisi potrebbe nascere in primis a seguito dell’arresto del presidente Renault-Nissan Carlos Ghosn, accusato di illeciti finanziari e potrebbe colpire ...

Mercedes Classe G by Lumma Design - tuning tecnico ed estetico : Una nuova interpretazione dal mondo tuning per Mercedes Classe G da Lumma Design. Con un'ECU rimappata, in un attimo, la G500 trova 110 cavalli e 140 Nm in più sulla prima, numeri che valgono nell'insieme 532 cavalli e 750 Nm di ...

Mercedes Classe V 2019 lascia tutti a bocca aperta : gli interni sono un vero salotto di lusso [GALLERY] : Lo stile e la qualità percepita della Mercedes Classe V aprono nuovi orizzonti nel settore delle monovolume. I designer di Stoccarda hanno rinnovato il look alla Mercedes Classe V con una serie di interventi mirati ed in linea con il linguaggio stilistico degli attuali modelli di autovetture della Stella Il frontale ridisegnato, caratterizzato dalle nuove linee del paraurti con distintiva presa d’aria e dalla nuova struttura a rombi della ...

Q Hybrid - Al volante della Mercedes Classe E 350 EQ-Boost Premium Plus : Niente ecotassa per la Mercedes-Benz Classe E ibrida, nonostante la generosa disponibilità di cavalli, oltre 300, e l'abbondante coppia (ben 400 Nm). Gran parte del merito va al contributo del motore elettrico, che collabora con quello termico, riutilizzando l'energia recuperata nelle fasi di rallentamento. E, nello stesso tempo, dà un aiuto al due litri turbo nella sfida con il cronometro, conferendo un piccolo apporto di cavalli. Quanto ...

Mercedes Classe A35 AMG Sedan : ‘quasi berlina’ ma non chiamatela compromesso [GALLERY] : Con la nuova Mercedes A 35 AMG 4MATIC Sedan, la casa tedesca arricchiesce l’attuale gamma AMG con un ulteriore modello che punta ad un target giovane, alla ricerca di un’auto potente, agile e dinamica Anche la versione Sedan della nuova generazione di Classe A entra nel mondo delle alte prestazioni di Mercedes-AMG: la A 35 4MATIC Sedan è il secondo modello Mercedes-AMG basato sulla nuova piattaforma delle compatte, e la prima scelta per i ...

Spyshots : Mercedes Classe C 2021 “pescata” tra i ghiacci della Svezia : Spyshots: Mercedes Classe C 2021 ripresa e fotografata durante i test sulle strade innevate della Svezia Sono di poche ore fa le prime immagini catturate della Mercedes-Benz Classe C 2021, le nostre spie sono riuscite a filmare un convoglio di prototipi di berline sulla strada. Ora che la BMW, con la sua G20 Serie 3, ha lanciato il guanto di sfida alle dirette concorrenti tra cui la Mercedes Calsse C, entrata in produzione nel 2014, il ...

Presentata in anteprima al Salone di Ginevra, la nuova Mercedes-Benz Classe V potrà essere ordinata nelle concessionarie. La più grande nella famiglia di autovetture della Stella si presenta ora con un design del frontale rinnovato e motore e cambio automatico nuovi. I prezzi di listino partono da 39.445 euro (inclusa IVA al 22%).