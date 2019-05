Mercato bloccato per il Chelsea | ma i blues non ci stanno | “faremo ricorso al Tas”

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ilnon ci sta! Ipronti a presentareal Tas contro la decisione della FIFA Ilha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che “ricorrerà al Tas di Losanna” contro la decisione del comitato dall’appello della Fifa di bloccargli ilin entrata nelle prossime due sessioni per violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni. Nel comunicato il club di Stamford Bridge si dice “sicuro di aver agito in conformità con i regolamenti e molto deluso dal fatto che il divieto non sia stato annullato“. (Spr/AdnKronos)L'articoloper il, ma inon ci: “faremoal Tas” SPORTFAIR.

