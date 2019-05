Mentre ero via | domani l' appuntamento finale | Monica ritrova la memoria

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Continua il successo della serie televisiva 'ero via', diretta da Michele Soavi che vede come protagonista Vittoria Puccini in un momento molto importante nella sua carriera lavorativa. In questa annata, l'attrice si è divisa tra il mondo della fiction e del cinema. Il cast di questo prodotto televisivo vanta comunque la presenza di molti attori di un certo rilievo come Stefania Rocca e Francesca Cavallin senza dimenticare un artista di grande esperienza come Mariano Rigillo. Un altro protagonista di questa serie tv porta il nome di Giuseppe Zeno che rappresenta una garanzia per il successo della Rai come ha dimostrato nel corso di questi anni. Ne sono esempi 'Il paradiso delle signore' e 'Scomparsa'. Siamo però giunti al termine della fiction, composta da sei appuntamenti ed iniziata alla fine del mese di marzo: in tutte le circostanze in cui è andata in onda ha sempre ottenuto ...

the_suncameout : Sto facendo le valigie e nel mentre riapro cassetti che non aprivo da mesi, ritrovo ricordi di quando ero bambina,… - eIenoirecooper : oggi ero in libreria e mentre spulciavo ogni scaffale per trovare un libro interessante, sono imbattuta in uno di a… -