Meghan e il principe Harry presentano il royal baby La Markle | È stupendo

Royal Baby - la prima foto mostrata da Meghan Markle e dal principe Harry : E se per raccontare l'emozione di essere padre Harry aveva scelto il contesto easy delle stalle del castello, per presentare al mondo il bebé, non hanno però ancora rivelato il nome del settimo erede ...

Il principe Harry e Meghan Markle presentano per la prima volta il loro royal baby : “Ha un carattere dolcissimo - è davvero calmo : Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno presentato oggi per la prima volta in pubblico il loro royal baby, nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome. A tenere in braccio il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è stato Harry. Il primogenito dei duchi del Sussex è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. “Ha un carattere dolcissimo, ...

È nato il figlio di Harry e Meghan - il principe con doppio passaporto : Con una settimana di ritardo, e proprio mentre si stava cominciando a pensare di ricoverarla in ospedale, Meghan ha partorito in casa alle 05,26 di ieri mattina il Baby Sussex tanto atteso. È un maschio, sta benone come la madre e pesa 3 chili e 240 grammi. Con il tipico viso di chi ha dormito solo due ore, ma felice come ogni padre, il principe Ha...

Royal baby - la gioia del principe Harry : “Sono orgoglioso di Meghan - è incredibile cosa possa fare una donna” : “Sono molto felice di annunciare che Meghan e io abbiamo avuto un bambino questa mattina, un bambino sano. Sono incredibilmente orgoglioso di mia moglie”. Queste le prime parole del principe Harry rilasciate alla stampa dopo la nascita del suo primo figlio con Meghan Markle. “È l’esperienza più incredibile che potessi immaginare, sono assolutamente al settimo cielo“, ha continuato Harry, emozionato e sorridente, ...

È nato il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry : il Royal Baby è un maschietto : Il figlio di Harry e Meghan è nato ed è un maschietto: l'annuncio è stato dato via Instagram dal profilo ufficiale dei Duchi del Sussex. Il bambino è nato alle 5.26 del mattino di oggi, lunedì 6 maggio 2019, Harry era presente al parto, avvenuto in casa, e il piccolo pesa circa 3kg e 200 gr. La mamma di Meghan è nella residenza dei duchi, a Frogmore House, ed è proprio da lì che Harry ha già espresso ai giornalisti tutta la sua gioia, ...

