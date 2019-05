Matteo Salvini | «Chiuderemo tutti i centri sociali | sono utili come i campi rom»

Matteo Salvini - "questo è troppo". Filippo Facci salta sulla sedia : perché così il leghista rischia grosso : Pure Padre Pio. È troppo. Libero è un giornale filo-Salviniano, non c' è dubbio: anche se per risultare pro-Salvini, oggi, basta non considerarlo un Mussolini redivivo che provoca stragi in Nuova Zelanda con un' alzata di spalle. È come fu per Berlusconi: sono le cazzate che scrivono altri a sosping

Caso Siri - Matteo Salvini ci mette una pietra sopra : “Governo non salta per un sottosegretario” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, sembra voler chiudere il Caso Siri dopo la revoca del sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. Il ministro dell'Interno afferma: "Sottosegretario in più o in meno, si va avanti, il Paese va avanti, il governo va avanti”.Continua a leggere

Otto e mezzo - Matteo Salvini lascia Lilli Gruber a bocca aperta : "CasaPound? Giusto". I sinistri che dicono? : Come lasciare Lilli Gruber a bocca aperta. Matteo Salvini è ospite di Otto e mezzo, nonostante il botta e risposta velenoso con la conduttrice di La7, e stupisce tutti, soprattutto a sinistra. Quando gli viene chiesto se sia giusto sgomberare l'immobile di CasaPound in centro a Roma, il ministro deg

Otto e mezzo - Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : "Su questo sono pronto mandare a casa il governo" : "Si questo sono pronto a mandare a casa il governo". Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, lancia un messaggio chiaro e netto a Luigi Di Maio: "Io sulla droga con i Cinque Stelle sì che ci litigo, perché qualcuno vorrebbe che lo Stato diventasse spacciatore". Il ministro dell'Intern

Lilli Gruber a Matteo Salvini : "La pagano anche per essere educato - mi aspettavo fiori e scuse" : “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse”. Lilli Gruber, conduttrice di ‘Otto e mezzo’ su La7, non fa passare liscia al suo ospite, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, la dichiarazione di ieri.“Ma io le voglio un sacco di bene”, risponde sorridendo Salvini. “Perché allora dice che ...

Matteo Salvini : "Chiuderò tutti i negozi di cannabis light" - Sky TG24 - : Al termine dell'incontro coi rappresentanti di una ventina di comunità di recupero per tossicodipendenti, il ministro dell'Interno ha annunciato la sua nuova proposta: "La droga è un'emergenza ...

Matteo Salvini : “Campi rom e centri sociali non servono a nulla - li sgomberiamo uno per uno” : Per Matteo Salvini centri sociali e campi rom non sono di alcuna utilità, pertanto vanno chiusi."È di moda che qualcuno scriva sui muri che mi vuole morto. Non mi spaventano, manco morto. Vado avanti. È solo un segno di scarsa civiltà. A sinistra sono ridotti a scrivere sui muri e alla caccia dei neofascisti", ha detto dal palco di Pavia.Continua a leggere

Nei bestseller di Amazon c'è il libro su Matteo Salvini edito da Altaforte : Fabio Franchini Nella top ten della piattaforma di e-commerce romanzi d'amore, ma soprattutto due manuali per diventare un "navigator" e "Io sono Matteo Salvini" della discussa casa editrice Se vi foste mai chiesti quali fossero i primi dieci libri venduti in Italia su Amazon, ecco a voi la risposta. Ma la top ten potrebbe lasciarvi sorpresi e strapparvi un (amaro?) sorriso. Già, perché andando sulla pagina dedicata alla classifica ...

Droghe - Matteo Salvini : “Chiuderò tutti i negozi di cannabis - stop a Stato spacciatore” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a parlare della battaglia contro la diffusione delle Droghe leggere da una conferenza a fianco del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, e di alcuni rappresentanti di comunità attive in ambito di tossicodipendenza. "Chiuderò tutti i negozi di cannabis", ha detto il leader del Carroccio.

Matteo Salvini sconfitto sul caso Siri risponde con un'agenda da premier sovranista : Nella giornata in cui gli tocca incassare la sconfitta sul caso Siri, con la revoca dell’incarico al sottosegretario leghista, Matteo Salvini risponde con un’agenda da premier sovranista.Il ministro dell’Interno infatti ha annunciato su Facebook di avere una intensa giornata di incontri al Viminale. Tra questi il ministro degli Esteri brasiliano del governo di ultra destra di Jair Bolsonaro e il presidente nazionalista ...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de