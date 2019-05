Masters 1000 Madrid 2019 | i risultati di mercoledì 8 maggio Buona la prima di Nadal

Masters1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini n.11 del mondo. Entrerà nella top10 se…tutte le possibili combinazioni : Fabio Fognini non si ferma più e continua a collezionare vittorie su vittorie che gli stanno permettendo di scalare vertiginosamente la classifica mondiale: con il successo odierno sull’australiano John Millman il ligure ha raggiunto virtualmente l’undicesima posizione della graduatoria, ovvero il suo miglior piazzamento in carriera. La situazione è però ancora in divenire, dato che in quella zona del ranking sono ancora in gioco nel ...

Fognini-Thiem - Ottavi Masters 1000 Madrid 2019 : data - programma - orario e tv : Il periodo d’oro di Fabio Fognini e del tennis italiano non sembra interrompersi, con il ligure che si è portato a quota sette successi consecutivi dopo aver sconfitto agevolmente l’australiano John Millman al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2019. Il nativo di Arma di Taggia non vuole però fermarsi qui e domani avrà la possibilità di accedere ai quarti di finale del torneo iberico in caso di vittoria ai danni del temibile ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini annienta John Millman e prenota la sfida con Dominic Thiem negli ottavi : Roboante successo di Fabio Fognini, che fa dimenticare tutti i timori del precedente negativo degli ultimi US Open e, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, elimina senza troppi patemi l’australiano John Millman con il punteggio di 6-2 6-2. Diventa dunque realtà lo scontro negli ottavi di finale tra il ligure e Dominic Thiem, uno dei match più interessanti che il tennis su terra rossa possa offrire in assoluto. L’azzurro, ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 6-2 - facile vittoria per il ligure. Ora la sfida a Thiem : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

Novak Djokovic - Masters 1000 Madrid : “Sono in crescita e voglio vincere. Con Wawrinka è tutto chiarito” : Novak Djokovic ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel Masters 1000 di Madrid 2019 vincendo in scioltezza contro Taylor Fritz, lasciando allo statunitense appena sei games. Il serbo, dopo un avvio di stagione con troppi alti e bassi, prova a fare il punto della situazione dopo il suo primo match nella capitale spagnola. “Oggi c’erano condizioni ideali per giocare – le parole del numero 1 del ranking riportate da ...

Roger Federer - Masters 1000 Madrid 2019 : “Buon esordio con Gasquet. Sfidare Nadal? Vorrebbe dire essere in finale…” : Un primo turno così ben giocato forse non se lo poteva attendere nemmeno lui. Roger Federer, infatti, ha demolito Richard Gasquet 6/2 6/3 in appena 52 minuti e ha dimostrato che i tre anni di assenza dal “rosso” non hanno scalfito le sue certezze e la sua voglia di non mollare mai di un centimetro nonostante i quasi 38 anni. Al termine del match lo svizzero ha fatto il punto della situazione del suo esordio. “Sono molto felice ...