Masters 1000 Madrid 2019 | Fabio Fognini sfida John Millman | esordio per Rafael Nadal e

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini - che esordio! Sconfigge Edmund in due set e vola al 2° turno! : Bell’esordio di Fabio Fognini nel primo turno del Masters 1000 di Madrid, il numero uno italiano e 12 della classifica mondiale ha sconfitto col punteggio di 6-4 6-3 il britannico Kyle Edmund, numero 22 del mondo. Break e controbreak in apertura di match nei primi due game, prima perde il servizio Edmund e poi Fognini, che conduceva 40-0, nel sesto gioco invece Fabio si salva da 0-40, cosa che fa anche Edmund nel game successivo annullando ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 6-3. Il ligure domina il britannico in un’ora e mezza! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 4-3. Break dell’azzurro nel secondo set!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 3-2. Break dell’azzurro nel quinto game!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Marco Cecchinato perde un match altalenante contro Diego Schwartzman : Finisce subito il Masters 1000 di Madrid per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 16 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini giocatori fuori dal seeding più complicati da affrontare, per 6-0 4-6 6-1 in un match dalla durata piuttosto rapida, un’ora e un quarto. Il prossimo appuntamento, per l’azzurro, è dunque quello con il Foro Italico di Roma la settimana prossima, mentre ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 1-2. Non ci sono break nel secondo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 1-6 - brutto ko al primo turno del siciliano sulla terra rossa spagnola : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4. Il ligure mette a segno dodici punti consecutivi! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 5-4. Fognini serve per il set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 1-2 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 5-4 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...