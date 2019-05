Masters 1000 Madrid 2019 | Fabio Fognini annienta John Millman e prenota la sfida con

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : in palio gli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

Novak Djokovic - Masters 1000 Madrid : “Sono in crescita e voglio vincere. Con Wawrinka è tutto chiarito” : Novak Djokovic ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel Masters 1000 di Madrid 2019 vincendo in scioltezza contro Taylor Fritz, lasciando allo statunitense appena sei games. Il serbo, dopo un avvio di stagione con troppi alti e bassi, prova a fare il punto della situazione dopo il suo primo match nella capitale spagnola. “Oggi c’erano condizioni ideali per giocare – le parole del numero 1 del ranking riportate da ...

Roger Federer - Masters 1000 Madrid 2019 : “Buon esordio con Gasquet. Sfidare Nadal? Vorrebbe dire essere in finale…” : Un primo turno così ben giocato forse non se lo poteva attendere nemmeno lui. Roger Federer, infatti, ha demolito Richard Gasquet 6/2 6/3 in appena 52 minuti e ha dimostrato che i tre anni di assenza dal “rosso” non hanno scalfito le sue certezze e la sua voglia di non mollare mai di un centimetro nonostante i quasi 38 anni. Al termine del match lo svizzero ha fatto il punto della situazione del suo esordio. “Sono molto felice ...

Masters1000 Madrid 2019 : il programma di oggi (mercoledì 8 maggio). Orari - tv ed italiani in campo : Sulla terra rossa spagnola prosegue il programma (mercoledì 8 maggio) del Masters1000 di Madrid (Spagna). Nel prestigioso torneo di tennis iberico le emozioni non mancheranno e quest’oggi, nella giornata dedicata al secondo turno del tabellone maschile ma anche del WTA Premier Mandatory, le presenze eccellenti non saranno poche. Vedremo scendere in campo lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo, sulle cui condizioni fisiche c’è ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini sfida John Millman - esordio per Rafael Nadal e Alexander Zverev : Giornata, quella di oggi, per quanto riguarda il singolare maschile del Masters 1000 di Madrid, dedicata agli incontri di secondo turno che restano ancora da disputare. Il match che interessa di più agli appassionati italiani è ovviamente quello di Fabio Fognini, che giocherà il terzo incontro sul campo numero 5 opposto a John Millman, l’australiano ha vinto in quattro set agli US Open del 2018 l’unico precedente tra i due ma sulla terra ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...