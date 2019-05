Maserati – Il SUV compatto | l’elettrificazione e il motore termico | tutte le promesse che

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019)ambiziose e, per certi versi, in controtendenza quelle chefa sul suo futuro. A partire dal SUVpassando per i motori a combustione come cuore pulsante delle nuove sportive Ultimamente in, nonostante la scelta di produrre il SUV Levante, le vendite non vanno proprio a gonfie vele. Le due berline sportive (Ghibli e Quattroporte) e l’ormai 12enne Gran Turismo, non hanno evidentemente l’appeal sperato. Proprio per questo, un ringiovanimento della gamme è, al più presto, necessario e sarà l’occasione per lanciare diversi prodotti elettrificati da qui ai prossimi dieci anni. Qualcuno potrebbe pensare che tale decisione possa uccidere iled è comprensibile ma solo in parte. Al Gardner, dirigente, ha infatti promesso che, in totale controtendenza nel mondo dell’auto, la casa del Tridente non abbandonerà ...

Pezzadazienda : @wolfPris Questo tweet mi ricorda uno scambio di idee con ex compagno di liceo. Non era esattamente brillante. Ci s… - Tweet_auto_com : Quando sei nel Top of Range non basta chiamarsi #Maserati! #SUV #EV #Automotive_Sales -