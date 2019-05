blogo

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Lei la ritroviamo spesso in onda sulle reti Mediaset per le previsioni del tempo, mentre lui è il trapper più in voga del momento nonostante vada a braccetto con le polemiche,.L'ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello VIP secondo quanto riferisce il settimanale Chi avrebbe lasciato il suo fidanzato - con lui si parlava addirittura di nozze - per cadere nelle braccia dell'artista in vetta alle classifiche. La frequentazione sembra si sia intensificata da un mese a questa parte ma per il momento non ciscatti fotografici a testimoniare il fidanzamento.08 maggio 2019 13:32.

gossipblogit : Martina Hamdy e Sfera Ebbasta sono fidanzati - carmenFashionCr : Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme -