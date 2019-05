Marsala | ancora morte allo Stagnone E' emergenza sicurezza per i kiters Cosa si può fare?

Marsala - è giallo sulla morte di Gianni Genna : “Non sappiamo ancora chi o cosa l’abbia ucciso” : Mistero sulle cause della morte di Gianni Genna, il 27enne di Marsala scomparso domenica e trovato cadavere ieri nei pressi di un casolare di contrada Ciavolotto. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, per capire se si tratti di un omicidio o meno. Sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza. Si attendono i risultati dell'autopsia.Continua a leggere