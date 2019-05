Marina Militare | nella notte contatto tra la nave Martinengo e il motopesca Sofia Fabio

Ambiente - la Marina Militare dà l’esempio : l’Accademia Navale di Livorno diventa plastic-free : In questi giorni si è svolto all’Accademia Navale di Livorno il convegno sulla tutela dell’ecosistema marino “Preservare il mare: in rotta verso l’acquisizione di una mentalità plastic free” alla presenza del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli. Organizzato annualmente dall’Accademia Navale il convegno ha posto ...

Marina Militare - iniziata l'esercitazione Mare Aperto 2019 : Studenti e docenti, nell'ottica della "contaminazione" con le eccellenze del mondo accademico, saranno coinvolti attivamente all'interno degli Staff che partecipano all'esercitazione come Political e ...

Marina Militare - al via l’esercitazione “Mare Aperto 2019” : E’ iniziata oggi la Mare Aperto 2019, la piu’ significativa esercitazione aeronavale condotta dalla Marina Militare da bordo della portaeromobili Giuseppe Garibaldi nelle acque del Mediterraneo Centrale e Meridionale. Per dodici giorni l’attivita’ sara’ concentrata nell’addestrare le capacita’ dei Comandanti e degli Staff Imbarcati della Squadra Navale alla conduzione di operazioni in possibili aree di ...

Marina Militare : rimossi e distrutti 52 ordigni esplosivi della II Guerra Mondiale nel Palermitano [FOTO] : Dal 26 al 28 aprile 2019 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione nelle acque antistanti Altavilla Milicia (PA) tesa a rimuovere e neutralizzare numerosi ordigni esplosivi risalenti alla seconda Guerra Mondiale. L’intervento d’urgenza del Nucleo ...

I palombari della Marina Militare italiana distruggono 52 ordigni della seconda guerra mondiale al largo delle acque di Palermo : Roberto Chifari Segnalati da un apneista durante un’immersione sportiva ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, sono stati neutralizzati dalla Marina Militare 52 ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale I palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una ...

Marina Militare : oggi a Livorno il convegno “Preservare il mare - in rotta verso una mentalità plastic free” : oggi, lunedì 29 aprile, presso l’Accademia Navale di Livorno il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, apriranno il convegno “Preservare il mare: in rotta verso una mentalità plastic free“, organizzato nel contesto della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno. Durante l’evento, la Marina Militare, il Comune ...

Marina di Modica - divieti fino al 30 maggio per esercitazione militare : Dal 25 aprile al 30 maggio, il tratto di mare antistante la spiaggia di Marina di Modica sarà interessato ad una serie di esercitazioni con navi militari. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di ...

Fincantieri - consegnata FREMM "Antonio Marcegaglia" a Marina Militare : Fincantieri al servizio della difesa italiana ed europea. Oggi, presso lo stabilimento di Muggiano, La Spezia,, è stata consegnata alla Marina Militare la fregata multiruolo " Antonio Marceglia ", ...

Marina Militare : intervento dei palombari a Messina per rimuovere e distruggere una bomba [FOTO e VIDEO] : Dal 28 marzo al 15 aprile 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione nel porto di Messina tesa a rimuovere e neutralizzare una bomba d’aereo rinvenuta a soli 100 metri dalla banchina della Sezione Velica della Base Navale. L’intervento d’urgenza ...

High North : il programma di ricerca geofisica Marina in artico della Marina Militare : Mercoledì 17 aprile alle 17.00, presso Palazzo San Giorgio a Genova, si svolgerà a cura dell’Istituto Idrografico della Marina (IIM), il seminario di approfondimento dedicato al programma pluriennale di ricerca di geofisica Marina condotto in artico della Marina Militare dal 2017. L’iniziativa si inserisce nella più ampia attività espositiva della mostra istituzionale dal titolo “La Marina Italiana al Polo Nord – Dal Duca degli Abruzzi alle ...

Marina Militare - due donne si sono sposate : 'Ora sogniamo un figlio' : Due donne militari, in forza alla Marina, si sono sposate civilmente qualche giorno fa. Si tratta di Rosa Maria Mogavero, capo nocchiere, e di Lorella Cipro, tenente di vascello. Le due si sono conosciute quattro anni fa, grazie a un cane. Marina, unione civile per due militari Le due Marinaie hanno celebrato la cerimonia in uniforme presso il Centro di arte contemporanea della città di La Spezia. Si sono conosciute durante una camminata a ...

