Mangiare sano e “nudging” | Milano-Bicocca riorganizza la mensa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Cambiare il sistema della ristorazione universitaria per influire sul comportamento a tavola di studenti e lavoratori e favorirne stili di vita sani, migliorando la resa nello studio e nel lavoro. Questo l’obiettivo del piano dizione delle mense promosso dall’Università di, che sarà presentato domani, giovedì 9 maggio, durante il workshop “Sostenibilità alimentare” (Edificio U2, Aula 01, piazza della Scienza,), evento promosso dal centro di ricerca Best4Food in occasione dellaFood Week. Grazie a un accordo tra il gruppo Base (ambiente società economia) dell’ateneo, Iescum (Istituto europeo per lo studio del comportamento umano) e Sodexo, la società che gestisce il servizio di ristorazione,ha adottato in via sperimentale da inizio maggio nelladella sede centrale una strategia basata su interventi di nudging. Di cosa ...

ticinonews : “Chi lavora in Ticino preferisce mangiare sano” - NotizieBenesse1 : Pausa pranzo in ufficio: ecco i consigli per mangiare sano - ALESSIinfo1 : Olio alla curcuma: scopri l’elisir del benessere -