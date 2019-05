Manduria | la ' Marcia della civiltà' in memoria dell' anziano pestato a morte

Manduria - 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang : "Siamo tutti responsabili" : Mazzi di fiori davanti all'abitazione di Antonio Stano: il corteo è promosso da associazioni, scuole, comitati, partiti e movimenti. Previsto l'intervento degli studenti

Uomo picchiato da baby gang - il 4 maggio 'Marcia per la civiltà' a Manduria : "Le nefaste note vicende di cronaca - sottolinea la Pro Loco in una nota - dipingono una Città che francamente non riconosciamo e, soprattutto, in cui non ci identifichiamo". Il corteo partirà "dalla ...