Manduria | in tremila alla Marcia per la Civiltà | ' Siamo tutti responsabili'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un fiume di persone questa mattina ha invaso le strade di, la città tarantina travolta da un vero e proprio "tsunami mediatico" dopo la morte del pensionato 66enne Antonio Cosimo Stano, brutalmente picchiato e torturato nella sua abitazione in via San Gregorio Magno. Il paese è ancora fortemente provato da quanto avvenuto, anche perché gli stessini sono finiti nell'occhio del ciclone, accusati di essere sempre stati a conoscenza delle violenze subite dvittima e di non aver mai fatto nulla per evitare si verificasse la tragedia. Oggiper lac'erano oltrele persone: la manifestazione è stata organizzata proprio per sensibilizzaresu quanto accaduto e per fare in modo che episodi di questo genere non si ripetano mai più. "Si è sempredi quello che non si è saputo evitare", "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo"; ...

lavocemaruggio : Manduria, oltre tremila persone hanno partecipato alla 'Marcia della Civiltà' -