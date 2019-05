repubblica

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Mazzi di fiori davanti all'abitazione di Antonio Stano: il corteo è promosso da associazioni, scuole, comitati, partiti e movimenti. Previsto l'intervento degli studenti

umbriatweets : Avete letto? Manduria, 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang: 'Siamo tutti responsabili'… - cronaca_news : Manduria, 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang: 'Siamo tutti responsabili'… - rep_bari : Manduria, 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang: 'Siamo tutti responsabili' [news aggiornata al… -