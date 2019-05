Maltempo Emilia Romagna | la Cia chiede lo stato di calamità per il territorio Reggiano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Chiediamo ufficialmente il riconoscimento dellodiper i territori reggiani flagellati dall’ondata die freddo polare”. Ad annunciarlo è Antenore Cervi, presidente Cia di Reggio, dopo le “attente verifiche sulda parte dei tecnici della confederazione e le precise segnalazioni degli agricoltori”. “La neve caduta e il forte vento hanno causato gravissimi danni in montagna al foraggio per le bovine da latte per la produzione del Parmigianoe alle coltivazioni di orzo e frumento – entra nel dettaglio Cervi -. Ma anche ettari di vitigni, alberi da frutto, boschi e l’apicoltura sono stati messi letteralmente in ginocchio. Non dimentichiamo che buona parte di quelle colture sono biologiche e per questo l’entità dei danni è ancora maggiore. Siamo fermamente convinti esistano tutti i ...

LuceverdeRadio : #allertameteo #maltempo - In Emilia Romagna si ridimensiona al grado di Codice Giallo l'allerta per criticità idrau… - autoritadac : RT @RegioneER: #MALTEMPO, #AGRICOLTURA colpita in tutta l’Emilia-Romagna: possibile la richiesta di stato di calamità. @RegioneER al fianco… - Teleromagna : EMILIA-ROMAGNA: Maltempo, Confagricoltura conta i danni | VIDEO -