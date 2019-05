Madonna parla di Michael Jackson è innocente fino a prova contraria

musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La cantantedurante un’intervista a “British Vogue” rompe il silenzio sulle accuse di abusi controe difende il cantante dicendo: “E’”.sul magazine inglese, hato del suo album di prossima uscita “Madame X”, ha confessato però di non aver ancora visto il controverso documentario “Leaving Neverland”, costruito sulle accuse di persone che affermano di essere stati abusati daquando erano piccoli. “Non ho una mentalità da linciaggio, quindi nella mia mente, le persone restano innocenti”, ha detto nell’intervista: “Ho avuto mille accuse rivolte contro di me, che non sono vere. Quindi il mio atteggiamento quando le persone mi dicono cose su altre persone è: “Puoi dimostrarlo?”Alla domanda su cosa ...

RollingStoneita : «Per come la penso io, le persone sono innocenti fino a prova contraria» #Madonna sul caso #MichaelJackson ?? - VailatiSergio : RT @lanuovaBQ: Le #RELIQUIE di #BERNADETTE SOUBIROUS sono in Italia ?? CHE COSA viene a dirci oggi questa STRAORDINARIA #SANTA? ?? Parla… - MarilenaAll : RT @lanuovaBQ: Le #RELIQUIE di #BERNADETTE SOUBIROUS sono in Italia ?? CHE COSA viene a dirci oggi questa STRAORDINARIA #SANTA? ?? Parla… -