Madonna difende Michael Jackson dopo le accuse in Leaving Neverland | “Innocente fino a

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sono durissime le parole con le quali, con il quale per anni ha diviso lo scettro di regina del pop. L'artista ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni a British Vogue, nelle quali si è schierata a favore dell'innocenza di Jacko, mettendo in dubbio le rivelazioni delle vittime., andato in onda anche in Italia sul Canale Nove, ha fatto emergere uno scenario raccapricciante su quello che sarebbe accaduto negli anni della collaborazione di Jacko con i suoi giovanissimi ballerini, che per la prima volta hanno rotto il silenzio sulle presunte violenze subite quando erano soltanto dei bambini, andando quindi a ritrattare le dichiarazioni rese in tribunale nelle quali hanno più volte confermato l'innocenza di. Queste le parole con le qualiha espresso il suo parere in merito alla vicenda, dalla quale si è completamente ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: #Madonna difende #MichaelJackson dopo le accuse in #LeavingNeverland: 'Innocente fino a prova contraria' - OptiMagazine : #Madonna difende #MichaelJackson dopo le accuse in #LeavingNeverland: 'Innocente fino a prova contraria'… - lamescolanza : Madonna difende Micheal Jackson: 'Non ci sono prove' -