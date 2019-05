L' uomo che insegnò la dignità degli ultimi | Amare è dare valore

Ecologia - c’è una specie che mette a rischio estinzione le altre : è l’uomo : «Per la prima volta nella storia del nostro pianeta una specie mette in crisi tutte le altre». Ovvia l’aggiunta alle parole del professor Claudio Leonzio, docente di Scienze Ambientali ed Ecologia all’Università di Siena: quella specie siamo noi. La crisi è seria, è rischio di estinzione per un milione tra animali e vegetali, ovvero una specie su otto. I dati sono quello del rapporto dell’Ipbes, organismo dell’Onu sulla biodiversità, ...

L’uomo che sussurrava ai fascisti : (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Interno, intervenendo a margine della nota polemica che ha investito il Salone del libro di Torino, ha detto – con uno spiccato fiuto da habitué della polemica politica – che lui alla manifestazione non ci sarà in quanto “antifascista”. Il 9 maggio esce La guerra di tutti (minimum fax), il saggio di Raffaele Alberto Ventura che parla di come la crisi delle categorie politiche ...

Presa d'ostaggi a Tolosa in Francia : uomo asserragliato in una tabaccheria - Sky TG24 - : Il sequestratore avrebbe minacciato di sparare agli ostaggi nel caso vedesse le forze dell'ordine vicino al negozio, e ha chiesto un negoziato. Sembra esclusa la pista terroristica

Paolo Zucca racconta una scena di L’uomo che comprò la Luna : “In questa sequenza il protagonista incontra sulla Luna gli eroi della storia sarda che si sono ribellati alle ingiustizie”, spiega il regista della commedia. Leggi

Napoli - Noemi è in coma ma c’è chi ancora copre l’uomo che ha sparato : “Non mollare, ti aspetto per continuare a crescere insieme”. E’ stata la piccola Raffaella a scrivere il cartello, incaricando la mamma di affiggerlo al cancello d’ingresso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Qui, da venerdì pomeriggio, è ricoverata Noemi, appena 4 anni. E’ in rianimazione, intubata e in coma farmacologico. Un proiettile da guerra con incamiciatura d’acciaio le ha fratturato la scapola ...

Disapprovava l’uomo che aveva sposato! Bruciata viva dal padre a 19 anni : Una ragazza di 19 anni è morta in seguito alle gravissime ustioni riportate dopo che suo padre le aveva dato fuoco insieme al neo sposo, un giovane di 23 anni. È avvenuto in un villaggio del Maharasthra, nel cuore dell'India. I due ragazzi si era sposati sei mesi fa, ma le famiglie osteggiavano quell'unione perché provenienti da caste diverse. Così è morta Rukhmini, 19 anni, giovanissima neosposa di Mangesh Ransing, 23, suo marito, anche ...

Nel 1983 - il mondo fu salvato da un uomo che nessuno conosce : il mondo fu salvato da un uomo che nessuno conosce A volte nella storia è più importante quello che è quasi successo che non ciò che è realmente accaduto. E… L'articolo Nel 1983, il mondo fu salvato da un uomo che nessuno conosce proviene da Essere-Informati.it.

Maddie Mccann - svolta agghiacciante : indagato l'uomo mascherato - serial killer di bimbi. Fine tragica : Dopo dodici anni dalla sua scomparsa c'è un nuovo sospettato nel caso, mai risolto, di Maddie Mccann, la bambina inglese, che oggi avrebbe 16 anni, svanita nel nulla nel 2007 in Portogallo quando aveva 4. Si tratta di un pedofilo tedesco, Martin Ney, condannato all'ergastolo per la morte di tre bamb

Il figlio del camorrista che rinnega il padre : «Lo amo - ma è uomo dei clan» : ... un ex narcotrafficante che dopo aver scontato vent'anni di carcere duro ha fondato una associazione che aiuta i ragazzi provenienti da famiglie disagiate a inserirsi nel mondo del lavoro, ndr , e ...

L’uomo del giorno - Dries “Ciro” Mertens : il belga-napoletano che ha superato Maradona : Dries Mertens, attaccante del Napoli, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Nato a Leuven il 6 maggio 1987, Mertens compie oggi 32 anni. Cresciuto in Belgio con le giovanili di Leuven ed Anderlecht. Nel 2009 passa in Eredivisie all’Utrecht dove realizza 16 gol in 65 partite. Nel giugno del 2011 si trasferisce al Psv per 13 milioni. Ad Eindhoven, Mertens segna 37 reti in 62 apparizioni. Nel ...

'L uomo che comprò la luna' - il piccolo film che sfida gli Avengers e vince in Sardegna : Non solo supereroi, al cinema tenta l'impresa un piccolo film che in Sardegna al debutto è stato un successo. L'uomo che comprò la lunà di Paolo Zucca ha incassato 300 mila euro con solo 10 copie ...

Giulio Regeni ESCLUSIVO TGLA7 : é Sharif Magdi l'uomo che ammise il sequestro. Ne hanno parlato Conte e al-Sisi venerdì : Sharif Magdi Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio Regeni. E' quanto emerge dai documenti ...

Giulio Regeni ESCLUSIVO TGLA7 : é Sharif Magdi l'uomo che ammise il sequestro. Ne hanno parlato Conte e al-Sisi venerdì : Sharif Magdi Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio Regeni. E' quanto emerge dai documenti ...

ESCLUSIVO TGLA7 : é Sharif Magdi l'uomo che ammise il sequestro di Regeni. Ne hanno parlato Conte e al-Sisi venerdì : Sharif Magdi Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio Regeni. E' quanto emerge dai documenti ...