L' ultima direttiva di Juncker | Migranti? L' Ue apra le porte

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Claudio Cartaldo Il presidente della Commissione europea: i"spesso sono dei perseguitati e vanno aiutati". Ma i dati lo smentiscono Sono gli ultimi squilli di tromba (politica) per Jean Claude. Il presidente della Commissione europea si avvicina alla fine del suo mandato: il prossimo 26 maggio sono attese le elezioni europee e i sovranisti vogliono "cambiare volto" all'Unione Europea. Partendo, ovviamente, dalle politiche migratorie di Bruxelles, combattute da quasi tutti i partiti "populisti" del Vecchio Continente. Nonostante gli elettori sembrano propensi a premiare la linea di chi si dice contrario all'accoglienza (lo si è visto in Italia, ma anche in Germania, Austria, Ungheria),sulla questione deiha assicurato che si batterà "sempre affinchè l'Unione Europealenon a tutti, ma a quelli che hanno bisogno e ci sono molte ...

mariuzzo_one : RT @vitalbaa: La mia analisi dell’ultima direttiva del ministro dell’Interno. Un colossale cumulo di forzature e mistificazioni circa le op… - TerreMutate : RT @InGenereIt: Cosa ha significato l'Unione europea per i diritti delle donne: dal Trattato di Roma all'ultima direttiva sulla conciliazio… - IzaskunZuazu : RT @InGenereIt: Cosa ha significato l'Unione europea per i diritti delle donne: dal Trattato di Roma all'ultima direttiva sulla conciliazio… -