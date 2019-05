Luigi Di Maio | Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm

Matteo Salvini e la Lega - il sospetto su Luigi Di Maio e il ruolo politico di Piercamillo Davigo : Luigi Di Maio è diventato "il braccio politico di Davigo". Altroché contratto, il vicepremier grillino, si vocifera tra i leghisti non fa che attaccare Matteo Salvini e ha deciso di sfruttare le inchieste giudiziarie - su Armando Siri e sulle tangenti in Lombardia - in maniera "premeditata e combina

Luigi Di Maio - il retroscena : quando "salta". La soffiata sulle elezioni e sul futuro del viceperemier 5s : Non durerebbe molto più di 24 ore Luigi Di Maio se alle elezioni europee il Movimento 5 stelle dovesse prendere anche un solo voto meno del Pd e se si attestasse intorno al 20 per cento. Il vicepremer grillino, in caso di sconfitta elettorale, dunque (c'è anche chi ritiene che il 25 per cento sarebb

Luigi Di Maio - l'ultimatum a Salvini sulle dimissioni di Siri : 'È l'ultimo giorno utile' : Luigi Di Maio ha lanciato l'ennesimo attacco contro Armando Siri alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe discuterne le dimissioni. Il leader del M5s è tornato a chiedere un passo indietro ...

Luigi Di Maio - l'ultimatum a Salvini sulle dimissioni di Siri : "È l'ultimo giorno utile" : Luigi Di Maio ha lanciato l'ennesimo attacco contro Armando Siri alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe discuterne le dimissioni. Il leader del M5s è tornato a chiedere un passo indietro al sottosegretario leghista, indagato per corruzione e ora finito in un'altra bufera per una contro

Luigi Di Maio - l'incubo sul piano di Salvini per farlo fuori dal governo : "Ci sono fin troppi segnali" : l'incubo per Luigi Di Maio di restare fuori dal governo con una mossa a tenaglia di Matteo Salvini si sta trasformando gradualmente in una convinzione. Il terrore del grillino è che il leader della Lega aspetti le prossime elezioni Europee per staccare la spina all'esecutivo. A quel punto un governo

Luigi Di Maio - siamo alle minacce : "Salvini - è l'ultimo giorno utile. Pare che Siri...". Capito l'alleato? : "Oggi è l'ultimo giorno utile". Luigi Di Maio fa partire il conto alla rovescia e l'orologio della crisi di governo, per dirla con gergo da Guerra Fredda, ha le lancette che corrono veloci verso la mezzanotte. Il rintocco fatale arriverà con il voto in Consiglio dei ministri di mercoledì che dovrà r

Luigi Di Maio brutalizzato da Clemente Mastella : 'Sarò franco - mi hai rotto le p***' : ... anche per ragioni anagrafiche, beato lui!,, dimostra ancora una volta di conoscere poco i fatti riguardanti una circostanza in cui, tra l'altro, ebbi scarsissima solidarietà politica ed umana da ...

Luigi Di Maio brutalizzato da Clemente Mastella : "Sarò franco - mi hai rotto le p***" : Anche Clemente Mastella non ne può più di Luigi Di Maio. Il leader grillino, a proposito di Armando Siri, aveva stuzzicato il leader leghista Matteo Salvini: "Far cadere un governo per un sottosegretario mi sembra azzardato,l'ultimo a farlo è stato Mastella". Parole che non sono piaciute al fondator

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Adesso si vendicano' - la voce sul devastante siluro Lega sul M5s : Guarda già oltre, Luigi Di Maio . Mercoledì il voto in CdM sul ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri celebrerà, probabilmente, la spaccatura tra M5s e Lega . Il governo fino al 26 ...

Luigi Di Maio - terrore puro : "Adesso si vendicano" - la voce sul devastante siluro Lega sul M5s : Guarda già oltre, Luigi Di Maio. Mercoledì il voto in CdM sul ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri celebrerà, probabilmente, la spaccatura tra M5s e Lega. Il governo fino al 26 maggio resterà al suo posto, anche senza Siri, ma a che prezzo? Leggi anche: "Quando dovevamo rompere con

Luigi Di Maio - "una storia che puzza". Ordine agli uomini M5s : "Cosa non dovete fare" : "Questa è una storia che puzza". Luigi Di Maio aggiunge carne al fuoco sul caso di Armando Siri, indagato per corruzione e ora anche a Milano per una palazzina acquistata con soldi provenienti da San Marino e intestata alla figlia. Leggi anche: "Non sono un arbitro". Conte, ora è chiaro: parla da ul

Clemente Mastella stufo delle affermazioni di Di Maio : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle!” : Clemente Mastella tirato in causa da Di Maio per il caso Siri, esplode contro il ministro e leader dei 5 Stelle “Leggo e vedo che l’onorevole Di Maio continua a tirarmi dentro nella vicenda che riguarda il sottosegretario Siri. Voglio dirgli con estrema franchezza che mi ha letteralmente rotto le palle”. Così il sindaco di … Continue reading Clemente Mastella stufo delle affermazioni di Di Maio: “Luigi Di Maio mi ha ...

Luigi Zanda (Pd) ritira proposta di legge su stipendi parlamentari e annuncia : Querelo Di Maio : Il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, tenta di chiudere la polemica sulla sua proposta di legge riguardante gli stipendi parlamentari, ritirando il ddl e polemizzando con il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio: "La distorsione della verità non è tollerabile. Perciò ho dato mandato ai miei legali di citare in giudizio Di Maio".

Caso Siri - Clemente Mastella : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle” : Il sindaco di Benevento commenta le affermazioni di Luigi Di Maio, per cui il governo non sarebbe caduto nonostante le tensioni sul Caso Siri in quanto "Matteo Salvini non è Clemente Mastella". L'ex ministro della Giustizia replica: "Francamente, mi ha rotto le palle. Che trovi altri argomenti per alimentare le discussioni con l'alleato di governo".Continua a leggere