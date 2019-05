L' Ue boccia l' Italia | Crescita minima e boom del deficit

Bruxelles boccia l'Italia : deficit al 3 - 5% nel 2020 senza aumento dell'Iva : Per ora la misura è congelata, ma potrebbe essere utilizzata già nella Finanziaria del 2020, anche se la scelta è controversa per i rischi di rallentamento dell'economia. Nel suo rapporto, la ...

Bruxelles boccia l’Italia : deficit al 3 - 5% nel 2020 senza aumento dell’Iva : La Commissione europea prevede una crescita 2019 dello 0,1% (in calo dallo 0,2% previsto a febbraio). Sulla crescita l’Italia è in fondo alla classifica europea. Il deficit pubblico è previsto al 2,5% nel 2019 e al 3,5% del Pil nel 2020. Anche il debito rischia di aumentare nuovamente, al 133,7% del Pil nel 2019 e al 135,2% nel 2020...

Bruxelles boccia l’Italia : conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la disoccupazione» : La Commissione europea prevede una crescita 2019 dello 0,1% (in calo dallo 0,2% previsto a febbraio). Sulla crescita l’Italia è in fondo alla classifica europea. Il deficit pubblico è previsto al 2,5% nel 2019 e al 3,5% del Pil nel 2020. Anche il debito rischia di aumentare nuovamente, al 133,7% del Pil nel 2019 e al 135,2% nel 2020...

Forex Euro : S&P non boccia - per ora - l'Italia - rischio sventato per la valuta unica? : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> D'altronde, il ...

S&P fa la grazia all'Italia e conferma il rating Ma boccia la Finanziaria : 'A nostro avviso - si legge nel comunicato - l'attuale piano economico e di bilancio del governo ha avuto un ruolo nell'ingresso dell'economia italiana in una recessione tecnica durante la seconda ...

Standard & Poor’s non boccia l’Italia : confermato il rating BBB con outlook che resta negativo : Standars and Pooor’s lascia invariato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. L’agenzia di rating non ha tagliato il giudizio sul nostro debito sovrano, confermando anche una prospettiva negativa, ovvero la possibilità di un abbassamento della valutazione in futuro. Un giudizio BBB significa che l’Italia ha adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari, tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti ...

Pagelle TV della Settimana (15-21/04/2019). Promossi Milena Vukotic e Skam Italia. bocciati Otto e Mezzo e Lemme : Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Promossi 9 a Milena Vukotic. Sulle scene da oltre quarant’anni e protagonista di produzioni cult, di lei si è sempre parlato poco. La grande occasione per far emergere la persona, e non il personaggio, è arrivata grazie a Ballando con le stelle. Alla veneranda età di 84 anni, ha scelto di mettere in gioco se stessa e il risultato è encomiabile. Elegante. 8 a Skam Italia. Dopo una prima fase ...

Coppa Italia – Gattuso stravolge il Milan! Difesa a 3 - Caldara e bocciature importanti : ecco la formazione titolare : In vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, Gennaro Gattuso stravolge il Milan passando al 3-4-3: in Difesa si rivede Caldara, esclusi Rodriguez e Calhanoglu, ‘fedelissimi’ del tecnico rossonero Milan ancora quarto in campionato nonostante i 5 punti raccolti nelle ultime 5 partite, con Atalanta e Roma pericolosamente vincine, e il Torino che in caso di successo nel prossimo turno, riuscirebbe ad ...

Sondaggi politici Quorum : gli italiani bocciano il listone unico di centrodestra : Sondaggi politici Quorum: gli italiani bocciano il listone unico di centrodestra La tensione all’interno della maggioranza giallo verde è altissima. Il caso Siri rischia di minare la stabilità del governo con Di Maio che chiede le dimissioni del sottosegreterario del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiesta respinta al mittente da Matteo Salvini. L’intesa tra i due alleati-rivali potrebbe saltare tanto che tra le ...

Stefano Tacconi esalta la Juve - ma boccia il campionato italiano : “ormai il calcio è veramente brutto da vedere” : Il commento di Stefano Tacconi dopo la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo della Juventus: le parole dell’ex bianconero ”La Juventus hanno fatto male a mandarla in B, adesso non ce n’è per nessuno, non guardano in faccia nessuno, non regalano niente. E‘ tutta una rivincita su quanto successo”. E’ il pensiero dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, che all’Adnkronos ha ...

Anche il Fmi boccia l'Italia : possibile fattore di crisi euroepa : 'Una prolungata incertezza fiscale ed elevati spread in Italia, soprattutto se associati a una più profonda recessione, possono avere ricadute negative su altre economia dell'area euro', si legge nel ...

M5s dice no alla castrazione chimica e boccia la proposta di Fratelli d’Italia e della Lega : I voti contrari del Movimento 5 Stelle contribuiscono ad affossare un ordine del giorno di Fratelli D'Italia che impegnava il governo a lavorare per inserire la castrazione chimica nel cosiddetto "codice rosso" sulla violenza sulle donne. Una proposta sostenuta anche dai parlamentari della Lega.Continua a leggere