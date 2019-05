Londra | presentato il Royal Baby! Meghan raggiante | “ho i due ragazzi più belli del

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019)ai media di tutto il mondo ilBaby, l’ultimo arrivato nella Famiglia Reale britannica: il principe Harry e la mogliefelicissmi Il suo nome non è ancora stato scelto, o forse non è stato intercettato dai giornali di gossip britannici, ma ilBaby è già una vera star. Il nuovo arrivato nella Famiglia Reale britannica è statoquest’oggi ai media di tutto il mondo, presso il castello di Windsor nella sua prima ‘uscita ufficiale’. Il principe Harry, elegantissimo in giacca e cravatta, lo ha definito “un fagottino di gioia“. Emozionata anche la mammaMarkle: “ho i duepiùdel mondo, perciò sono così felice. Ha un temperamento dolcissimo. E’ davvero molto calmo. Un vero sogno”. Commenta Harry con ironia: “non so da chi abbia preso”. Finalmente sono arrivate le prime immagini del #Baby, ...

