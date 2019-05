Lodi | il volo del suv Jaguar sulla siepe | il video dell’incidente ripreso dalle

Il Volo ambasciatore della musica italiana in Cina - al Galà anche il trio a loro ispirato : “La nostra meLodia gira il mondo” : Dopo l'annuncio dei concerti in tutto il mondo, Il Volo ambasciatore della musica italiana in Cina in occasione della visita di Xi Jinping in Italia. L'evento si è tenuto alla Lanterna Fuksas, alla presenza del trio musicale che si ispira alle gesta di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. "È bello poter essere qui e rappresentare l’Italia attraverso la nostra musica e le nostre voci. Sono belli questi incontri tra culture ...