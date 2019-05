Lo spettro del TTIP spaventa l' agricoltura europea

Lo spettro del caos e della mala gestione del denaro fa capolino dietro allo sviluppo senza fine di Star Citizen : Lo sviluppo di Star Citizen, titolo di Cloud Imperium Games, si protrae da ben otto anni con un totale di 288 milioni di dollari raccolti, e nonostante tutto questo la fine non sembra essere ancora vicina, riporta Gamesindustry.Stando a quanto si evince da un resoconto stilato da Forbes, sembrerebbe che la causa possa ricercarsi in una cattiva gestione del denaro, in pratiche di leadership poco chiare e in un mix di entrambi questi fattori.Star ...

Novartis presenterà al meeting AAN dati esaurienti sulla sicurezza ed efficacia a lungo termine di erenumab nell’intero spettro dell’emicrania : Novartis ha annunciato oggi la presentazione, in occasione del meeting annuale 2019 della American Academy of Neurology (AAN), che si svolgerà a Filadelfia, di nuovi dati a lungo termine su Aimovig (erenumab) nell’intero spettro dell’emicrania. I dati di uno studio di estensione in aperto (OLE, open-label extension) della durata di un anno – che hanno fatto seguito a uno studio in doppio cieco di tre mesi condotto su pazienti con emicrania ...

Basilico - la disciplina dell'investitore Sfida allo spettro del crac Lehman : Poi, sul mondo occidentale e sull'Italia si riversò il peggiore terremoto dei mercati degli ultimi ottant'anni. Kairos come tutti fu investita dalle perdite e persino dalla difficoltà di trovare ...

Osservatorio Regionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello spettro Autistico in Campania : «La retorica non aiuta le famiglie a gestire i problemi quotidiani, né serve a garantire continuità assistenziale a chi soffre di Disturbi dello Spettro Autistico. È vergognoso che la Campania sia stata rispedita negli Anni 80 da una sentenza della Corte Costituzionale». In vista della Giornata Mondiale sull’Autismo, Sergio Canzanella (Direttore dell’Osservatorio Regionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico in Campania) ...

Basilicata - dopo la vittoria la Lega alza la posta per sbancare a maggio - torna lo spettro della crisi : Conte una mano all'alleato più in difficoltà aveva provato a darla nei giorni scorsi, ma ieri deve essersi anche lui arreso all'evidenza, quando ha ribadito che la sua esperienza politica finisce con ...

Compromesso o spettro conta EssiLux - scenari per Del Vecchio : Le "fusioni tra uguali" sono spesso solo un'illusione e le governance duali il modo più sicuro per mettere in una situazione di stallo la gestione di un gruppo. Non sfugge a questa logica neppure Essilor-Luxottica: dopo solo sei mesi di convivenza la "luna di miele" tra soci italiani e francesi è già tramontata e tra Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnieres parte uno scambio di accuse al vetriolo. ...

