Liverpool-Tottenham | Finale Champions League 2019 | data | programma | orario e tv Si gioca

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sabato 1° giugno si giocherà ladelladi calcio, lo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid ospiterà l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza. Si decide tutto in una notte, sarà la partita secca nella capitale della Spagna a decidere chi potrà alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e fregiarsi del titolo di Campione d’Europa: come sempre l’incontro è aperto a qualsiasi risultato, la posta in palio è elevatissima e le due squadre che scenderanno in campo si sfideranno fino all’ultimo istante con l’obiettivo di conquistare il trofeo più ambito e prestigioso che assicura anche un importante montepremi. Si giocheranno 90 minuti regolamentari, in caso di parità spazio ai supplementari (due tempi da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente ai calci di rigore. Ad affrontarsi saranno ile il ...

