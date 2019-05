tuttosport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ROMA - Josè, proprio una settimana fa, dopo il tonfo delnell' andata della semifinale diLeague contro il Barcellona , ai microfoni di beIN Sport non aveva risparmiato critiche nei confronti del tecnico degli inglesi Jurgen: ' Non ha vinto assolutamente nulla in tre anni e mezzo dieppure ha la fiducia della società ed è ...

zazoomnews : Impresa Liverpool Mourinho fa marcia indietro: “Non me l’aspettavo…” - #Impresa #Liverpool #Mourinho #marcia - uefachampionsIT : Liverpool, Mourinho: «La rimonta in Champions porta un solo nome: Klopp» - radioalcamo : Mourinho incorona Klopp: «La rimonta del Liverpool porta il suo nome» -