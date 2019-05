Liverpool-Barcellona | Valverde inebetito in conferenza stampa | “quando ho visto quel

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’allenatore delnon è riuscito a spiegare cosa possa essere successo sul calcio d’angolo che ha regalato il 4-0 alDifficile immaginare che sarebbe finita così, con un poker delutile a ribaltare il tris delarrivato al Camp Nou. Eppure è accaduto, con i Reds che volano in finale di Champions League e i blaugrana che si leccano le ferite.AFP/LaPressenel post gara Ernesto, apparso incon un’espressione davvero delusa: “la strada si è messa in salita dopo i due gol subiti in sequenza, non siamo riusciti a segnare e ci hanno rimontato. E’ un risultato terribile per i nostri tifosi e per noi stessi. E’ molto brutto ma mi congratulo con il. Abbiamo cercato di trovare più profondità ma la partita è terminata con il quarto gol, non siamo riusciti a rispondere. La rete ...

EzioGreggio : Liverpool fantastico: a quelli del Barcellona li ha “ Messi “ al tappeto! Cosa dicevi @FinallyMario ... non sento bene...?????? ciao Mario - Eurosport_IT : FAVOLA LIVERPOOL, BARCELLONA RIMONTATO! ???? I Reds volano in finale al termine di un match epico vinto per 4-0: bl… - DiMarzio : #LIVBAR, #Klopp commenta la vittoria del suo #Liverpool sul #Barcellona 'Non ci credevo, ma ai ragazzi non l'ho de… -