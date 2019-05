Liverpool-Barcellona | Messi un fantasma | i numeri della sua gara

Champions League - Liverpool-Barcellona 4-0. I Reds di Jurgen Klopp in finale per la seconda volta consecutiva : Il Liverpool compie un’impresa. Nella semifinale di Champions League la formazione di Jurgen Klopp ha ribaltato il risultato dell’andata in cui aveva perso 3-0 contro il Barcellona di Lionel Messi. I Reds giocheranno così la seconda finale consecutiva del massimo trofeo continentale dopo la sconfitta di un anno fa contro il Real Madrid. L’avversario sarà il vincitore del match di stasera, mercoledì 8 maggio, tra Ajax ...

Liverpool-Barcellona - la furbata di Alexander-Arnold : “vi spiego com’è nato il gol del 4-0” : L’esterno del Liverpool ha raccontato cosa gli sia passato per la mente quando ha servito Origi per il 4-0 che ha qualificato i Reds alla finale di Champions Succede tutto in pochi attimi, la palla appoggiata sulla lunetta del calcio d’angolo e Shaqiri che fa segno di attendere. Alexander-Arnold decide allora di lasciare la battuta al compagno, ma con la coda dell’occhio si accorge di Origi tutto solo al centro ...

Liverpool-Barcellona - Luis Suarez senza peli sulla lingua : “il quarto gol? Nemmeno nelle giovanili…” : L’attaccante del Barcellona non ha usato mezze misure nel commentare la sconfitta subita ad Anfield contro il Liverpool, costata l’eliminazione Non usa mezzi termini Luis Suarez per commentare la sconfitta subita dal Barcellona a Liverpool, un 4-0 clamoroso che lancia i Reds in finale di Champions gettando nello sconforto i blaugrana. AFP/LaPresse Una partita pazza, dominata dall’inizio alla fine dagli uomini di Klopp, ...

Champions - strepitoso Liverpool : recupera 3 reti al Barcellona e va in finale : La grande rimonta c'è stata davvero. In finale ci va il Liverpool. Alla vigilia pareva impossibile che accadesse: recuperare i tre gol subiti nella gara d'andata a Barcellona, dovendo peraltro fare a ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Valverde sconvolto : “Non so cosa sia successo…” : Ernesto Valverde aveva garantito che, dopo la clamorosa eliminazione subita un anno fa ad opera della Roma, il Barcellona aveva capito la lezione e non sarebbe più successo. Ieri sera, ad Anfield, invece, i blaugrana hanno fatto addirittura peggio. Incassare un 4-0 così, senza repliche, con gli avversari per giunta falcidiati dagli infortuni è un vero e proprio peccato capitale per Valverde ed i suoi giocatori. L’allenatore dei catalani, a ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 : “You’ll never walk alone”. Il canto da brividi dello stadio di Anfield : Tra le mille emozioni incredibili vissute nella serata di Liverpool-Barcellona, match già passato alla storia della Champions League, non si può non annoverare il finale della sfida di Anfield Road. Tutti i giocatori della squadra inglese, assieme a Jurge Klopp ed agli infortunati Salah e Firmino, si sono recati sotto la Kop, la curva dove sono assiepati i tifosi più caldi, per intonare l’inno “You’ll never walk alone”. ...

Highlights Liverpool-Barcellona 4-0 : VIDEO - gol e sintesi. Rimonta epica ad Anfield : Lo stadio dove tutto può succedere. Così, solitamente, viene nominato Anfield Road, tana del Liverpool. E così è stato. Ieri sera i Reds sono stati autori di una delle imprese più clamorose e brillanti della storia dell’intera Champions League. Rimontare uno 0-3 contro il Barcellona di Lionel Messi, non è cosa di tutti i giorni, figuriamoci senza due terzi del proprio tridente, visti i ko di Roberto Firmino e Momo Salah. Agli inglesi ...

Liverpool-Barcellona - Klopp : “Una notte speciale” Valverde : “Terribile” : LIVERPOOL BARCELLONA Klopp: A Liverpool si scrive una pagina memorabile della storia del calcio che vede per il secondo anno consecutivo protagonista in negativo il Barcellona: i Reds di Jurgen Klopp vincono 4-0 e vanno in finale di Champions League per la nona volta nella sua storia, e lo fa ribaltando il 3-0 dell’andata con […] L'articolo Liverpool-Barcellona, Klopp: “Una notte speciale” Valverde: ...

Liverpool-Barcellona - Valverde inebetito in conferenza stampa : “quando ho visto quel calcio d’angolo…” : L’allenatore del Barcellona non è riuscito a spiegare cosa possa essere successo sul calcio d’angolo che ha regalato il 4-0 al Liverpool Difficile immaginare che sarebbe finita così, con un poker del Liverpool utile a ribaltare il tris del Barcellona arrivato al Camp Nou. Eppure è accaduto, con i Reds che volano in finale di Champions League e i blaugrana che si leccano le ferite. AFP/LaPresse inebetito nel post gara Ernesto ...

Liverpool-Barcellona - la stampa spagnola distrugge i blaugrana : “la più grande figuraccia della storia” [GALLERY] : I quotidiani spagnoli non perdonano il Barcellona, eliminato dalla Champions dopo il 3-0 rifilato al Liverpool all’andata Un risultato pazzesco, difficile addirittura da spiegare. Il Liverpool batte ad Anfield 4-0 il Barcellona, ribaltando il 3-0 dell’andata a volando in finale di Champions League. Un ko pesantissimo, che la stampa spagnola non ha perdonato ai blaugrana, distruggendoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - miracolo Reds : è finale di Champions : Champions League, risultati e calendario LA CRONACA, di Giusy Anna Maria D'Alessio , - Senza Salah e Firmino 4 gol da rimontare al Barcellona sembravano una missione impossibile: invece il Liverpool ,...

Liverpool-Barcellona - gioia Klopp : 'La mia notte più speciale' : " Ho vissuto anche altre notti speciale nella mai vita, ma questa è diversa ", le parole dell'allenatore dei Reds a Sky Sport. "Se mi avessero chiesto prima della partita la mia vera opinione, avrei ...

Liverpool-Barcellona - Valverde : 'Niente scuse dopo una sconfitta così' : Una delusione forte, fortissima: Barcellona sconfitto per 4-0 dal Liverpool ad Anfield ed eliminato dalla Champions League in maniera clamorosa dopo il successo per 3-0 della semifinale d'andata. "...

Impresa Liverpool : il Barcellona dà l’addio alla Champions : Grande prova del Liverpool che ribalta il Barcellona. I catalani dicono così addio alla Champions ma con una lezione di