Liverpool-Barcellona | Luis Suarez senza peli sulla lingua | “il quarto gol? Nemmeno nelle

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 : “You’ll never walk alone”. Il canto da brividi dello stadio di Anfield : Tra le mille emozioni incredibili vissute nella serata di Liverpool-Barcellona, match già passato alla storia della Champions League, non si può non annoverare il finale della sfida di Anfield Road. Tutti i giocatori della squadra inglese, assieme a Jurge Klopp ed agli infortunati Salah e Firmino, si sono recati sotto la Kop, la curva dove sono assiepati i tifosi più caldi, per intonare l’inno “You’ll never walk alone”. ...

Highlights Liverpool-Barcellona 4-0 : VIDEO - gol e sintesi. Rimonta epica ad Anfield : Lo stadio dove tutto può succedere. Così, solitamente, viene nominato Anfield Road, tana del Liverpool. E così è stato. Ieri sera i Reds sono stati autori di una delle imprese più clamorose e brillanti della storia dell’intera Champions League. Rimontare uno 0-3 contro il Barcellona di Lionel Messi, non è cosa di tutti i giorni, figuriamoci senza due terzi del proprio tridente, visti i ko di Roberto Firmino e Momo Salah. Agli inglesi ...

Liverpool-Barcellona - Valverde inebetito in conferenza stampa : “quando ho visto quel calcio d’angolo…” : L’allenatore del Barcellona non è riuscito a spiegare cosa possa essere successo sul calcio d’angolo che ha regalato il 4-0 al Liverpool Difficile immaginare che sarebbe finita così, con un poker del Liverpool utile a ribaltare il tris del Barcellona arrivato al Camp Nou. Eppure è accaduto, con i Reds che volano in finale di Champions League e i blaugrana che si leccano le ferite. AFP/LaPresse inebetito nel post gara Ernesto ...

Liverpool-Barcellona - la stampa spagnola distrugge i blaugrana : “la più grande figuraccia della storia” [GALLERY] : I quotidiani spagnoli non perdonano il Barcellona, eliminato dalla Champions dopo il 3-0 rifilato al Liverpool all’andata Un risultato pazzesco, difficile addirittura da spiegare. Il Liverpool batte ad Anfield 4-0 il Barcellona, ribaltando il 3-0 dell’andata a volando in finale di Champions League. Un ko pesantissimo, che la stampa spagnola non ha perdonato ai blaugrana, distruggendoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...

Liverpool-Barcellona - gioia Klopp : 'La mia notte più speciale' : " Ho vissuto anche altre notti speciale nella mai vita, ma questa è diversa ", le parole dell'allenatore dei Reds a Sky Sport. "Se mi avessero chiesto prima della partita la mia vera opinione, avrei ...

Liverpool-Barcellona - il calcio d angolo è da leggenda : Anatomia di un capolavoro. Il quarto gol del Liverpool che segna la disfatta e l'eliminazione del Barcellona è da vedere e rivedere. Perché siamo in una semifinale di Champions al minuto 78 e all'...

