Liverpool-Barcellona | il calcio d angolo è da leggenda

Highlights Champions League : Liverpool-Barcellona 4-0. Video Gol e tabellino : Highlights LIVERPOOL BARCELLONA – All’Anfield Road è andato in scena un miracolo calcistico. Gli uomini di Klopp sono riusciti, infatti, a ribaltare il pesantissimo risultato dell’andata, quando tra le mura amiche del Camp Nou la formazione di Valverde si era riuscita ad imporre sui Reds con un netto 3-0. Una finale di Champions League all’apparenza […] L'articolo Highlights Champions League: Liverpool-Barcellona ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - il gol decisivo di Origi : giocata d’astuzia - catalani sorpresi : Origi stende il Barcellona in collaborazione con Alexander-Arnold: il gol del 4-0 che mette il punto esclamativo sulla serata da sogno dei Reds è un concentrato di astuzia e senso del gol. Corner battuto a sorpresa, blaugrana fermi, Origi sigla la rete che vale la finale della Champions League di calcio. IL VIDEO DEL GOL DEL 4-0 DI Origi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Calcio - Champions League 2019 : Liverpool-Barcellona 4-0. Clamoroso ad Anfield - Reds in finale! : Clamoroso ad Anfield! Il Liverpool supera per 4-0 il Barcellona, ribalta il 3-0 del match d’andata e si qualifica per la finale della Champions League di Calcio, che si giocherà sabato 1 giugno a Madrid. Nella magica notte inglese gli eroi sono Origi e Wijnaldum, autori di una doppietta a testa che manda all’inferno Messi e soci. Nel primo tempo passano subito i padroni di casa: al 7′ Origi si fa trovare al posto giusto nel ...

