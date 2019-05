Liverpool-Barcellona 4-0 | l’emozionante boato di Anfield Road sulle note di You’ll never

Liverpool-Barcellona - la gufata social dei catalani : 'Un gol lo segniamo di sicuro - no?' : Un dolore atroce, perché non è la prima volta che il Barcellona deve fare i conti con una rimonta storica. Era già successo la scorsa stagione all'Olimpico, con Manolas che fece urlare di gioia tutti ...

Liverpool storico : battuto il Barcellona e i gli scettici : Succede, nel calcio più che in ogni altro sport, che una squadra si trovi a dover rimontare 3 gol in una gara secca e di doverlo fare contro tutti i favori del pronostico, contro tutti gli scetticismi e contro il giocatore che tutti considerano il più grande al mondo. Succede di dover scalare una montagna sospinti solo dalla voglia di vincere e da uno stadio gremito di tifosi che sospingono i loro giocatori. Ieri sera, nella semifinale di ...

Imprese e rimonte storiche - non solo nel calcio : Liverpool-Barcellona ultimo esempio dell’imprevedibilità dello sport : Ha dell’incredibile quanto successo ieri sera ad Anfield nel ritorno della semifinale di Champions League tra Liverpool e Barcellona. I Reds, sconfitti 3-0 all’andata, erano chiamati all’impresa. Rimontare lo svantaggio sembrava impossibile a molti, ma non al tecnico tedesco Klopp. E alla fine ha avuto ragione lui. Un 4-0 senza appello, frutto di una partita giocata a ritmi elevatissimi, un’intensità straordinaria; ...

Liverpool-Barcellona - le altre grandi rimonte europee dei Reds : dall'Auxerre a Istanbul : stata la più grande notte di sempre ad Anfield", e se a dirlo è Jamie Carragher allora c'è da credergli. Una partita leggendaria: l'impossibile che diventa realtà, perché in quello stadio, e davanti a ...

Liverpool-Barcellona - il calcio d'angolo è da leggenda : il gol del 4-0 : Divock Okoth Origi ha segnato il quarto gol del Liverpool contro il Barcellona. L'attaccante belga ha approfittato di una disattenzione della difesa avversaria e della scaltrezza del suo compagno di ...

Liverpool-Barcellona - Messi un fantasma : i numeri della sua gara : Soltanto una settimana fa veniva celebrata la punizione di Messi come una perla rara e di assoluta bellezza. Il Liverpool dà, il Liverpool toglie e se non toglie valore alla prodezza della gara d'...

Champions League - Liverpool-Barcellona 4-0. I Reds di Jurgen Klopp in finale per la seconda volta consecutiva : Il Liverpool compie un’impresa. Nella semifinale di Champions League la formazione di Jurgen Klopp ha ribaltato il risultato dell’andata in cui aveva perso 3-0 contro il Barcellona di Lionel Messi. I Reds giocheranno così la seconda finale consecutiva del massimo trofeo continentale dopo la sconfitta di un anno fa contro il Real Madrid. L’avversario sarà il vincitore del match di stasera, mercoledì 8 maggio, tra Ajax ...

Liverpool-Barcellona - la furbata di Alexander-Arnold : “vi spiego com’è nato il gol del 4-0” : L’esterno del Liverpool ha raccontato cosa gli sia passato per la mente quando ha servito Origi per il 4-0 che ha qualificato i Reds alla finale di Champions Succede tutto in pochi attimi, la palla appoggiata sulla lunetta del calcio d’angolo e Shaqiri che fa segno di attendere. Alexander-Arnold decide allora di lasciare la battuta al compagno, ma con la coda dell’occhio si accorge di Origi tutto solo al centro ...

Liverpool-Barcellona - Luis Suarez senza peli sulla lingua : “il quarto gol? Nemmeno nelle giovanili…” : L’attaccante del Barcellona non ha usato mezze misure nel commentare la sconfitta subita ad Anfield contro il Liverpool, costata l’eliminazione Non usa mezzi termini Luis Suarez per commentare la sconfitta subita dal Barcellona a Liverpool, un 4-0 clamoroso che lancia i Reds in finale di Champions gettando nello sconforto i blaugrana. AFP/LaPresse Una partita pazza, dominata dall’inizio alla fine dagli uomini di Klopp, ...

Champions - strepitoso Liverpool : recupera 3 reti al Barcellona e va in finale : La grande rimonta c'è stata davvero. In finale ci va il Liverpool. Alla vigilia pareva impossibile che accadesse: recuperare i tre gol subiti nella gara d'andata a Barcellona, dovendo peraltro fare a ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Valverde sconvolto : “Non so cosa sia successo…” : Ernesto Valverde aveva garantito che, dopo la clamorosa eliminazione subita un anno fa ad opera della Roma, il Barcellona aveva capito la lezione e non sarebbe più successo. Ieri sera, ad Anfield, invece, i blaugrana hanno fatto addirittura peggio. Incassare un 4-0 così, senza repliche, con gli avversari per giunta falcidiati dagli infortuni è un vero e proprio peccato capitale per Valverde ed i suoi giocatori. L’allenatore dei catalani, a ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 : “You’ll never walk alone”. Il canto da brividi dello stadio di Anfield : Tra le mille emozioni incredibili vissute nella serata di Liverpool-Barcellona, match già passato alla storia della Champions League, non si può non annoverare il finale della sfida di Anfield Road. Tutti i giocatori della squadra inglese, assieme a Jurge Klopp ed agli infortunati Salah e Firmino, si sono recati sotto la Kop, la curva dove sono assiepati i tifosi più caldi, per intonare l’inno “You’ll never walk alone”. ...

Highlights Liverpool-Barcellona 4-0 : VIDEO - gol e sintesi. Rimonta epica ad Anfield : Lo stadio dove tutto può succedere. Così, solitamente, viene nominato Anfield Road, tana del Liverpool. E così è stato. Ieri sera i Reds sono stati autori di una delle imprese più clamorose e brillanti della storia dell’intera Champions League. Rimontare uno 0-3 contro il Barcellona di Lionel Messi, non è cosa di tutti i giorni, figuriamoci senza due terzi del proprio tridente, visti i ko di Roberto Firmino e Momo Salah. Agli inglesi ...

Liverpool-Barcellona - Klopp : “Una notte speciale” Valverde : “Terribile” : LIVERPOOL BARCELLONA Klopp: A Liverpool si scrive una pagina memorabile della storia del calcio che vede per il secondo anno consecutivo protagonista in negativo il Barcellona: i Reds di Jurgen Klopp vincono 4-0 e vanno in finale di Champions League per la nona volta nella sua storia, e lo fa ribaltando il 3-0 dell’andata con […] L'articolo Liverpool-Barcellona, Klopp: “Una notte speciale” Valverde: ...