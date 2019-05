LIVE Musetti-Sinner | Semifinali Pre-Qualificazioni Roma 2019 IN DIRETTA | Musetti vince il

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradell’incontro di semifinale delle pre-maschili degli Internazionali d’Italia di! A sfidarsi saranno quelli che probabilmente sono i due più grandi talenti del tennis maschile italiano, e cioè Lorenzoe Jannik, entrambi 17enni ma classe 2002 il primo e 2001, quindi con 18 anni da compiere il prossimo 16 agosto, il secondo.ha vinto l’ultimo Australian Open juniores ed è stato finalista all’ultimo US Open juniores e si sta piano piano affacciando al tennis dei grandi, nel quale ha già messo più di un piede, arrivato al secondo turno a Budapest, suo primo torneo ATP nel circuito maggiore e, allo Challenger, vincitore a Bergamo e finalista a Ostrava, ma soprattutto numero 131 della Race, la classifica mondiale che prende in considerazione solo i risultati ...

