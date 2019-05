LIVE Fognini-Millman | Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA | in palio gli ottavi di finale

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladi Fabio-John, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di. Inc’è un posto neglididel torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul circuito dopo le due settimane di stop (ha saltato Barcellona ed Estoril) per l’infortunio muscolare alla coscia.ha dato buone sensazioni in questo primo match die la condizione sembra davvero essere ottimale e soprattutto è stato importante non sprecare troppe energie. Adesso ci sarà Johned il ligure vorrà una rivincita nei confronti del 29enne di Brisbane, che lo ha sconfitto nella passata stagione nel secondo turno ...

