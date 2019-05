L' italianità che conquista | è il turno di Sarah Jessica Parker

Italia - italiani - italianità : che cosa vuol dire tutto ciò per i sovranisti? : di Romina Mandolini Tra le innumerevoli sfaccettature che la rivendicazione nazionalista ha assunto in questo Paese, alcune manifestazioni destano più di una perplessità. Nel cimitero di un municipio romano, un chiosco di fiori aveva affisso un cartello sui lumini al led: “Lumini Italiani! No cinesi!”. Come se nel mondo avessimo un primato sui lumini da cimitero. Prima di arrivare, sulla serranda chiusa di una ferramenta, c’era dipinta una ...