L’inquinamento sta rovinando i nostri occhi | gli esperti lanciano l’allarme e spiegano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) I, le nostre finestre sul mondo, sono strumenti molto delicati e vecchie e nuove minacce attentano alla loro salute. Come se non bastassero gli stili di vita sbagliati con un uso massiccio di tablet e smartphone, lo stress e le disfunzioni metaboliche e ormonali. All’elenco già lungo di nemici si aggiunge ora anche l’impatto dei cambiamenti climatici. Tra ondate di calore e aumento delle temperature medie ambientali, inquinamento, fumi e sostanze tossiche disperse nell’aria, sono tempi duri per la vista. Ad aggravarsi è la sindrome dell‘o secco, tanto più che l’allarme è già stato lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità, preoccupata per i numeri della Dry Eye Syndrome (Des), “troppo sottovalutati” dai servizi nazionali della salute: in Italia pur in assenza di dati epidemiologici accertati si stima che ne ...

