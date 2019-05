L’impianto-modello per i rifiuti speciali chiude con un utile di 1 | 6 milioni di euro e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Approvato oggi il bilancio di Barricalla Spa, la società che gestisce l’omonimo impianto di smaltimento dipericolosi e non, considerato una livellopeo per gli alti standard di sicurezza e di gestione. Nell’anno del 30° anniversario della Società (i primi conferimenti risalgono infatti al 1988) il bilanciocon undi 1,6di. Un risultato importante che tiene già conto sia dei significativi accantonamenti necessari per la gestione post-mortem (ovvero il controllo e la manutenzione dell’area una volta esauriti i lotti), sia degli impegnativi costi necessari per la costruzione del nuovo lotto del. Collaudato dalla città metropolitana il 25 luglio scorso e Inaugurato il 14 settembre il V lotto permetterà il conferimento di altri 500.000 metri cubi di materiali: un dato importante per un Paese afflitto da una costante ...

ampereenergyIT : Massimizza l'efficienza del tuo impianto fotovoltaico! Il modello Square è la nostra Smart Battery più richiesta pe… -