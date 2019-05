L'immagine del primo incontro tra la Regina Elisabetta II e Baby Sussex - : Sandra Rondini Tra le braccia di sua madre Meghan Markle, il piccolo Archie oggi è stato presentato ufficialmente a Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Per Elisabetta II si tratta dell'ottavo bisnipote e L'immagine che la ritrae mentre sorride dolcemente andando incontro al neonato ha commosso la rete È stata davvero una gran giornata per il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor che, dopo essere stato presentato alla stampa dai ...

BMW Serie 8 Gran Coupé - svelata la prima immagine della futura ammiraglia : BMW, rilascia in anticipo un immagine della sua nuova Serie 8 Gran Coupé, ammiraglia quattro porte dinamica e dal marcato spirito sportivo BMW ha rilasciato un’immagine della sua Nuova Serie 8 Gran Coupé, la vettura con ogni probabilità, sarà ufficialmente presentata alla prossima edizione del BMW Group #NextGen, in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera, l’ammiraglia che sarà presentata, è un inedita quattro porte ...

Questa è l’immagine dell’Universo più dettagliata di sempre : L’Universo non ha (quasi) più segreti. Oggi arriva l’immagine più ampia, profonda e completa mai ottenuta del cosmo, realizzata dagli scienziati della Nasa, dell’Esa e di vari enti di ricerca grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble durante ben 16 anni. Siamo davanti al ritratto più dettagliato e vasto di tutto l’universo conosciuto, che include 265mila galassie estremamente distanti. I risultati di questo ...

Fortnite : pubblicata una seconda immagine teaser della stagione 9 : Ormai manca poco all'inizio della stagione 9 di Fortnite ed Epic games ha pubblicato oggi una seconda immagine teaser ad essa dedicata. Come per l'immagine pubblicata ieri, abbiamo solo una manciata di indizi per capire cosa ci aspetterà nella nuova stagione.Come riporta Fortnite Intel, il Tweet con cui è stata pubblicata la nuova immagine recita "il futuro è luminoso" e troviamo la lettera "E" nell'immagine stessa, insieme ad una nuova skin. Se ...

Filippo Facci : "Gomorra ha riqualificato l'immagine della camorra. A negarlo è rimasto solo Saviano" : “Gomorra ha riqualificato l’immagine della camorra, non ci sono dubbi”. A dirlo è Filippo Facci, che attribuisce alla serie di Sky responsabilità dirette sullo sviluppo della criminalità a Napoli.Il discorso è noto e riguarda ciclicamente un po’ tutte le produzioni che raccontano la malavita, da La Piovra in giù. “Ammetto di aver cambiato idea su Saviano”, afferma il giornalista a La Zanzara. “Io sono uno che ha sempre difeso Saviano e ...

Un leak svela un'immagine della Stagione 9 di Fortnite : Se invece volete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel mondo di gioco di Fortnite vi invitiamo a seguire la nostra pagina dedicata al gioco . Vi consigliamo di acquistare da questo ...

Status Saver consente di scaricare qualsiasi immagine o video dello stato di WhatsApp degli amici : Status Saver è un'applicazione che offre la possibilità di scaricare e salvare in galleria qualsiasi immagine o video dello stato di WhatsApp degli amici. L'app permette di visualizzare gli stati da 5 diverse app/ambienti e includono Status normali, Statici G.B, Status aziendali, Status normale da Parallel Space e da Parallel Space Lite. L'articolo Status Saver consente di scaricare qualsiasi immagine o video dello stato di WhatsApp degli amici ...

evento Stelle e scienza : Tutto sull'immagine del buco nero in M87 : É già annoverata come foto del secolo la spettacolare immagine del buco nero super massiccio al centro della galassia M87, realizzata dall' Event Horizon Telescope . Come è stata ricostruita questa ...

Jim Carrey è il Dr. Robotnik in una immagine del film di Sonic? : Quest'anno sono due le maggiori opere cinematografiche (a tema videogiochi) che il popolo dei videogiocatori attende con più ansia, Detective Pikachu che sembra essere già riuscito a catturare l'attenzione dei fan e il film di Sonic the Hedgehog, che fin dai primi annunci ha diviso la community.Come riporta Nintendo Wire, un recente Tweet pubblicato da SegaBits mostra il noto attore Jim Carrey nelle vesti del perfido Dr Eggman, nemico giurato ...

Venezia. A Palazzo Grassi Luc Tuymans e la pelle dell'immagine : Se nelle opere della prima fase il rapporto tra linguaggio e contenuto è essenziale all'economia dell'immagine, nel Tuymans attuale il contenuto appare non di rado come una sovrastruttura: mentre ...

Fiat Panda 2020 : prima immagine e anticipazioni sul modello in uscita : Fiat Panda 2020: prima immagine e anticipazioni sul modello in uscita È passato solo un mese e mezzo dalla presentazione della Fiat Centoventi, da quel giorno è iniziata la caccia alle informazioni sulla futura Panda. Sì perché l’utilitaria di casa Fiat sta diventando sempre più concreta. Gli automobilisti la desiderano e vogliono anche qualcosa di più. La sua presentazione, ammesso che si farà, è prevista per la fine del 2020. Alcuni ...

Cos'è Full Metal Alchemist - il fumetto che è diventato la nuova immagine del profilo di Elon Musk : I due fratelli Elric, a sinistra El, a destra Al Ed e Al sono due ragazzi che vivono in un mondo domina l'alchimia, qualcosa a metà tra scienza e magia. È un arte che permette di trasformare la ...

Fortnite : la tuta di Iron Man protagonista della nuova immagine relativa al crossover con Avengers : Endgame : Tramite un nuovo post su Twitter, Epic Games ha condiviso una nuova immagine relativa al crossover tra Fortnite ed Avengers: Endgame.Come riporta Fortniteintel, l'immagine in questione mostra Raptor mentre indossa i guanti di Iron Man, pronto ad alzarsi in volo e scatenare ondate di energia sui suoi sfortunati nemici. E' lecito immaginare che alla fine vedremo l'apparizione della tuta completa, anche se per ora tutte le immagini teaser hanno ...

Fortnite : nuova immagine teaser dell'evento crossover dedicato ad Avengers Endgame : L'evento crossover Fortnite X Avengers per l'arrivo di Endgame si sta avvicinando rapidamente ed Epic Games continua a mostrare i contenuti in arrivo, che stavolta coinvolgono Thor e la sua possente Stormbreaker.All'inizio di questa settimana, Epic Games ha ufficialmente rivelato l'imminente evento crossover Fortnite X Avengers. Non hanno rivelato alcun dettaglio importante dell'evento, ma hanno pubblicato un'immagine teaser insieme a una data ...