Libri Venerdì 10 maggio la presentazione del libro di Enrico Rossi dal titolo | Non basta

brindisisera

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un ritorno ai principi e alla lotta politica. Ladelsarà occasione per un dibattito sul tema Europa a cui parteciperanno Fabiano Amati Presidente della Commissione Bilancio della ...

FaziEditore : RT @Desy_Icardi: Domani comincia il Salone del libro, e Adelina e Amalia non stanno più nella pelle! Venerdì, passeggiata sulle tracce de… - copydimare : RT @FLAFestival: #2UEZ è libri, ma anche musica, arte, gusto e show. Per quattro venerdì sera consecutivi, dal 10 al 31 maggio, al #MuseoCa… - gentidabruzzo : Dal 10 maggio ogni venerdì alle 21.00, per quattro settimane, al #MuseoCascella arriva #2UEZ: libri, ma anche music… -