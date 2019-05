Libia | Sarraj | Haftar non rappresenta più l' Est del Paese

Libia - nel suo "tour della disperazione" Sarraj si affida a Conte : Il suo appare un “tour della disperazione”. Un premier assediato a Tripoli, bussa alle porte delle cancellerie europee che, a parole, dicono di sostenere il Governo di accordo nazionale (Gna) del quale Fayez al-Sarraj è il premier. È iniziato da Roma, il primo viaggio all’estero che Sarraj compie dopo il 4 aprile, giorno dell’avvio dell’”Offensiva per Tripoli” scatenata dall’uomo ...

Libia - incontro Conte-Sarraj : “Italia ci sostenga in Europa”. Haftar cattura pilota di Tripoli : “È un portoghese” : L’Italia deve riconfermare il suo ruolo di leader europeo nel sostegno al governo di Accordo Nazionale libico guidato da Fayez al-Sarraj. È questa, dopo un’ora e mezza di incontro a Roma, la richiesta che il premier della Libia sostenuto dalle Nazioni Unite ha rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Al-Sarraj “si è appellato agli amici italiani affinché compiano maggiori sforzi, visto il peso internazionale e il ...

Libia : Conte a Sarraj - stop a violenza : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Nell'incontro con Fayez al-Sarraj, il premier Giuseppe Conte ha "ribadito il forte impegno del governo italiano per rivitalizzare un processo politico efficace e sostenibile". Lo ...

Libia : Conte a Sarraj - stop a violenza : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Nell'incontro con Fayez al-Sarraj, il premier Giuseppe Conte ha "ribadito il forte impegno del governo italiano per rivitalizzare un processo politico efficace e sostenibile". Lo ...

Libia : Sarraj chiede più sforzi a Conte : ANSA, - IL CAIRO, 7 MAG - Il premier libico Fayez al-Sarraj, nel suo incontro a Roma con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "si è appellato agli amici italiani affinché compiano maggiori ...

Libia : domani l'incontro Conte-Sarraj : domani in mattinata, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrerà il premier del governo di accordo di unità nazionale libico, Fajez Sarraj. Il premier libico, nelle prossime ore, volerà ...

Libia : 300 morti - è strage di donne e bambini | Sarraj ordina l’arresto di Haftar. Qual è la posizione dell’Italia? : Sarebbero già 300 i morti della guerra Libia. Le vittime sono soprattutto donne e bambini secondo fonti dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (AmsI) in contatto diretto con i colleghi libici degli ospedali delle zone interessate dai conflitti. Libia, Bloomberg: 'Trump ha sostenuto l'attacco di Haftar' Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo aveva annunciato la ...

Libia - Sarraj chiede l'arresto di Haftar e di altri 63 : Il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che ha assunto l'incarico ad interim della Difesa, ha chiesto alla Procura militare di arrestare il generale Khalifa Haftar e altre 63 ...

Libia - governo Sarraj : “Raid delle forze di Haftar su Tripoli - almeno quattro morti” : quattro persone sono morte e una ventina di altre sono rimaste ferite la notte scorsa a Tripoli in seguito ad una serie di raid aerei condotti, secondo fonti del governo di unità nazionale, con droni da forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Secondo quanto ha riferito il responsabile del comitato per le crisi e le emergenze, Fawzi Onis, citato su Twitter dall’emittente al Ahrar, si tratta tuttavia di un bilancio ancora provvisorio, ...

Libia : Conte si appella a Putin - ma la "pax russa" non contempla Sarraj. E intanto scatta l'allarme terrorismo : Non ci resta che lo "zar". Dopo il cambio di "cavallo" da parte di Trump, all'Italia non resta che affidarsi a Vladimir Putin per provare a non essere tagliata fuori dalla partita libica, avendo puntato sul cavallo perdente: il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al-Sarraj. Roma chiede a Mosca L'Italia di "lavorare insieme ad una soluzione" della crisi libica. Una crisi che si è ormai trasformata in una guerra per ...

Libia - Conte sente Al Sarraj : “Nè con lui né con Haftar”. A Pechino vedrà Putin. Minacciato l’ospedale di Misurata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte coglie l’occasione del forum di Pechino sulla Via della seta per cercare la sponda di due interlocutori privilegiati di Haftar: il leader russo Vladimir Putin e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. L’obiettivo è fermare l’escalation militare in Libia, per evitare una nuova Siria a due passi dall’Italia. La posizione del governo, “né con Al Sarraj né con Haftar” si ...

Libia - Conte sente Al Sarraj e a Pechino vedrà Putin e al Sisi per frenare la crisi. Haftar minaccia l’ospedale di Misurata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte coglie l’occasione del forum di Pechino sulla Via della seta per cercare la sponda di due interlocutori privilegiati di Haftar: il leader russo Vladimir Putin e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. L’obiettivo è fermare l’escalation militare in Libia, per evitare una nuova Siria a due passi dall’Italia. La posizione del governo, “né con Al Sarraj né con Haftar” si ...

Libia : Conte nè con Sarraj nè con Haftar - serve soluzione politica : 'Non sostengo un singolo attore dello scenario libico. Miriamo alla stabilizzazione del Paese, e l'opzione militare non e' affidabile. L'Italia non e' ne' a favore di Sarraj ne' a favore di Haftar, ma ...

Libia : Conte nè con Sarraj nè con Haftar - serve soluzione politica : "Non sostengo - Conte - un singolo attore dello scenario libico. Miriamo alla stabilizzazione del Paese, e l'opzione militare non è affidabile".