Libere professioni | che fine ha fatto la deontologia?

(Di mercoledì 8 maggio 2019) di Alessandra Ungaro* La crisi valoriale dei tempi attuali permea molteplici settori e aspetti del quotidiano vivere civile. Scandali epocali ve ne sono stati e anche significativi, eppure l’osservatore di oggi non può che guardare perplesso il contesto sociale animato da continui e inesorabili colpi di scena. Gli ultimi venti anni, tuttavia, paiono caratterizzati da un’anestesia morale senza precedenti, grazie anche ad alcune leggi che hanno favorito comportamenti scorretti non sanzionati. Oggi che la crisi conclamata della crescita demografica, industriale e sociale talvolta ruba la scena persino ai contesti sempre più transnazionali delle mafie, il lungo sonno del falso in bilancio, tra gli altri, sembra quasi offrire una nemesi storica lasciando dietro di sé moltissime aziende in fallimento, in liquidazione o in grande difficoltà. Da una parte si assiste, dunque, alle performance di ...

