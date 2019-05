LEO DA VINCI - Il cartoon presto sulle TV di tutto il mondo

Domani continuerà l'omaggio di Rai Storia al genio immortale di LEOnardo Da Vinci - : Ricordiamo tra gli intervistati, Carlo Vecce, biografo di Leonardo,, Paolo Galluzzi, storico della scienza, presidente del comitato per il Cinquecentenario della morte di Leonardo,, Alessandro ...

LEOnardo da Vinci - l'anti-archistar dai mille lati oscuri - DIRETTA : L'evento, aperto al pubblico, sarà trasmesso in DIRETTA streaming dal Canale Scienza e Tecnica dell'ANSA e sarà guidato da Damiano Iacobone, professore associato di storia dell'architettura al ...

LEO Da Vinci : la vita del più famoso inventore diventa un cartoon : Leo Da Vinci Il kolossal Rai I Medici ha portato il pubblico nelle atmosfere della Firenze rinascimentale e adesso toccherà anche ai telespettatori più giovani conoscere quella realtà: il prossimo autunno arriverà su Rai Gulp la serie animata Leo Da Vinci, che racconterà la gioventù dell’inventore italiano vissuto tra il 1452 e il 1519. Leo Da Vinci: tutto sul nuovo cartone animato di Rai Gulp Il cartone, prodotto da Rai Ragazzi, ...

La Galleria Commerciale CinecittàDue - a Roma - diventa Museo Virtuale per LEOnardo Da Vinci : Il Genio di Leonardo Da Vinci torna a prendere vita grazie alle nuove tecnologie. Dal 18 al 26 Maggio 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, la Galleria Commerciale CinecittàDue ospita una grande mostra dedicata alle opere più importanti del Maestro. Non una semplice esposizione, bensì una vera e propria esperienza sensoriale, che, grazie all’utilizzo della realtà Virtuale, consente al visitatore di immergersi nelle invenzioni ...

Da Rai Ragazzi il cartoon LEO Da Vinci - presto sulle tv di tutto il mondo - : ... combinando avventura e divertimento nel contesto storico del 1467 e mostrando la genialità e la passione per l'arte e la scienza del giovane di Vinci. La serie animata, prodotta da Rai Ragazzi e ...

Cultura e Scienza : da LEOnardo da Vinci a Thomas Pesquet e Samantha Cristoforetti : Gli astronauti ESA Samantha Cristoforetti e Thomas Pesquet, insieme al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, si sono riuniti giovedì 2 maggio al castello di Chambord su invito del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, per commemorare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. In questa occasione, quasi seicento studenti della scuola media inferiore e superiore, francesi ed italiani, si sono trovati ...

MAK : una ruota speciale per celebrare LEOnardo da Vinci : MAK, azienda di riferimento nel mercato delle ruote in lega per l’aftermarket, celebra il genio di Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla morte, realizzando una ruota in edizione unica, ispirata a una delle sue più celebri opere: l’Uomo Vitruviano. Il disegno, in cui MAK si rispecchia profondamente, rappresenta l’unione simbolica tra arte e scienza, […] L'articolo MAK: una ruota speciale per celebrare Leonardo da Vinci sembra essere il primo ...

LEOnardo Da Vinci - la verità sulla ‘paralisi alla mano’ : non fu un ictus ma un trauma : Cosa causò la ‘paralisi alla mano’ di Leonardo Da Vinci? Il danno alla mano che colpì il genio negli ultimi anni della vita fu dovuto a una paralisi del nervo ulnare, e non a un ictus come finora si era ipotizzato. Lo rivela un nuovo studio condotto da medici italiani e pubblicato sul ‘Journal of the Royal Society of Medicine’, proprio nei giorni delle celebrazioni del 500esimo anniversario della morte del genio ...

Macchine da cantiere e utensili da lavoro secondo il genio di LEOnardo da Vinci : Foto: Museo nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci' Sega idraulica La sega veniva azionata dall'energia idraulica, in grado di produrre il contemporaneo il movimento della sega verticale e ...

Roma e Parigi si beccano ancora su LEOnardo da Vinci : ancora una volta il genio e l'eredità di Leonardo da Vinci alimentano un battibecco tra Italia e Francia. Il nuovo scontro parte sul canale d'informazione LCI, quando il ministro della Cultura francese Franck Riester dichiara che “l'Italia presterà alla Francia l'Uomo Vitruviano e l'Autoritratto". Affermazioni smentite a stretto giro di posta poche ore dopo dal ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, che è intervenuto ...

"LEOnardo da Vinci. Lo psicotico figlio di una schiava" - lavoro-studio di Angelo Paratico. : "Oggi è il giorno 2 del mese di maggio 2019 e ci troviamo a parlare di Leonardo da Vinci " per onorarlo " esattamente, a 500 anni dalla sua morte, avvenuta il 2 Maggio 1519, in terra di Francia. Il ...

Reggio Calabria : al Liceo Vinci le giornate LEOnardiane - in occasione del cinquecentenario della morte di LEOnardo da Vinci : Martedì 14 maggio, sempre alle ore 10:00, la Prof.ssa Francesca Fatta, del Dip.to d'ArTe dell'Universitá Mediterranea, terrà il Seminario «Geometria tra arte e scienza». Mercoledì 15, con inizio alle ...

Varazze ricorda LEOnardo Da Vinci : ... la posizione di Leonardo appare in bilico tra passato e futuro: va ridimensionata l'idea della modernità di Leonardo, che risiede soprattutto nel suo atteggiamento nei confronti della scienza ...

Le mostre di Claude Monet e il convegno di LEOnardo Da Vinci - due interessanti proposte per questo fine settimana : L'ingresso è libero Spettacoli musicali & Teatrali Alle 20.30 di sabato, presso il teatro Ariston di Sanremo , appuntamento con la serata finale della 21esima edizione del GEF, festival mondiale di ...