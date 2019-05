«Le fate ignoranti» | il film di Ferzan Ozpetek diventa una serie tv

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) LeLeLeLeLeLeLeLeLeCertisono come il vino: più invecchiano e più acquistano valore. È il caso de Le, il capolavoro diche, dopo diciotto anni, continua a essere un piccolo cult del genere, così attento a cogliere le dinamiche e le sfumature di una storia impossibile: quella di una vedova e dell’uomo che scopre essere il compagno segreto dell’ex marito. Il, come anticipato dallo stesso regista a Palermo, guadagna un importante traguardo: essere trasformato in unatv sviluppata da Fox. https://www.youtube.com/watch?v=1aPNPjrGKIA «Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambia totalmente atteggiamento, cambiano tante cose. Non so quanto sia positivo o quanto negativo, ma cambia tutto», ha dettoin ...

