Lavoro | i giovani italiani sostituiti da quelli stranieri

Povertà educativa e Lavoro - emergenze per giovani italiani : Roma, 6 mag., askanews, - E' in uscita nelle librerie italiane il volume "La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2019", curato dall'Istituto Toniolo con il sostegno della Fondazione ...

Lavoro - emergenza giovani : 600mila posti persi - il dramma dei Neet - InvestireOggi.it : Continua l'emergenza giovani nel mondo del Lavoro . Negli ultimi 15 anni sono stati persi 600mila posti di Lavoro, un numero enorme. Come riporta in un recente articolo il Sole 24 Ore, a 5 anni dall'...

La grande piazza del non Lavoro : il primo maggio per 1 - 7 milioni giovani del Sud che non studia e non lavora : La Festa del lavoro, nel Mezzogiorno, ha sempre più il sapore amaro di un privilegio per pochi. Perché in un Paese segnato da mille divisioni, è sempre più sul mercato del lavoro che si misura quotidianamente il deficit di opportunità di chi nasce a sud del Garigliano.Negli ultimi dieci anni gli occupati regolari con contratti stabili e garantiti sono diminuiti. Contrariamente al passato, i figli hanno ...

La vera emergenza Lavoro riguarda i giovani (e i neet). In 15 anni persi oltre 600mila posti di Lavoro : Garanzia giovani il programma europeo rivolto all'universo dei Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, arriva al quinto giro di boa. Ma oggi non se ne parla quasi più. Secondo il Sole 24 ore il programma è fermo al 28 febbraio 2019, parla di oltre 1,4 milioni di iscrizioni.Si legge sul Sole:A voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, la maggior parte dei ragazzi registrati al programma si è persa ...

Primo maggio - la vera emergenza sono i giovani. In 15 anni persi oltre 600mila posti di Lavoro : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

A marzo tasso di disoccupazione cala al 10 - 2 per cento. Giovani senza Lavoro ai minimi dal 2011 : Il tasso di disoccupazione a marzo 2019 è diminuito di 0,4 punti rispetto a febbraio arrivando al 10,2%, il dato più basso dopo agosto 2018 (era al 10,1%). Lo rileva l'Istat spiegando che rispetto a marzo 2018 il calo è di 0,8 punti percentuali...

Lavoro - Istat : disoccupazione giovani ai minimi dal 2011. A marzo +60mila lavoratori : crescono i dipendenti stabili : Il tasso di disoccupazione a marzo 2019 è diminuito di 0,4 punti rispetto a febbraio arrivando al 10,2%, il dato più basso dopo agosto 2018 (era al 10,1%). Lo rileva l’Istat spiegando che rispetto a marzo 2018 il calo è di 0,8 punti percentuali. Le persone in cerca di occupazione sono 2.641.000 con un calo di 96.000 unità su febbraio e di 208.000 unità su marzo 2018. La disoccupazione tra i giovani, le persone tra i 15 e i 24 anni, a marzo 2019 ...

Lavoro in Italia : la 'drammatica' situazione italiana - donne e giovani i più colpiti - InvestireOggi.it : L'Italia è ancora distante dall'obiettivo sul Lavoro di Europa 2020 . Inizia così il rapporto di Openpolis sul Lavoro in Italia e in Ue che conferma la situazione Italiana non di certo brillante per ...

Lavoro : per giovani lavapiatti e badante occupazioni più umilianti : Roma, 23 apr. (Labitalia) - Per i giovani italiani, lavapiatti e badante sono i lavori i più ‘um[...]

Lavoro giovanile - operativi 2 sgravi su 7 : Il tasso di disoccupazione degli under 25 è del 32,8%, contro una media europea del 14,6%. Peggio fa solo la Grecia con il 39,5%. Anche la Spagna, finora penultima, ha scavalcato l’Italia. I sostegni varati dai Governi negli ultimi anni faticano a decollare e a produrre risultati. Finora solo il 3% delle domande per il reddito di cittadinanza è arrivato dagli under 25...