Laura Freddi sfogo | “Cosa tosta al GF | ma vicenda vecchia e triste”

Laura Freddi oggi - che fine ha fatto : la sua vita dopo Paolo Bonolis - : Che fine ha fatto Laura Freddi ? La ex fidanzata di Paolo Bonolis , ora mamma di una bimba di un anno avuto dal compagno Leonardo D'Amico, conduce una vita piuttosto ritirata, lontana dal mondo dello spettacolo. Ultimamente però è stata ospite del programma 'La vita in Diretta', dove ha parlato a cuore aperto della sua vita , delle […]

Laura Freddi - le lacrime di gioia a La Vita In Diretta : “C’è qualcosa lassù” : La Vita in Diretta: Laura Freddi piange parlando della figlia Ginevra avuta a più di 40 anni Laura Freddi è stata una delle ospiti della puntata odierna de La Vita In Diretta dove ha raccontato con emozione la gioia della maternità. La Freddi è diventata mamma per la prima volta in tarda età, a 45 […] L'articolo Laura Freddi, le lacrime di gioia a La Vita In Diretta: “C’è qualcosa lassù” proviene da Gossip e Tv.