L’Associazioni italiana degli ingegneri clinici a convegno | ecco le tecnologie per un

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dal 16 al 18 maggio si apre a Catanzaro il XIXnazionale AIIC. A tema del loro evento annuale glihanno voluto mettere ‘, accessibilità, esiti: l’a clinica per una sanità di valore‘ (UniversitàStudi Magna Graecia, Catanzaro-Germaneto). “Un titolo che intende mettere a fuoco il significato del valore della sanità- ha voluto precisare il presidente AIIC, Lorenzo Leogrande– una scelta effettuata per garantire uno sguardo trasversale sulla qualità dell’innovazione tecnologica, sull’universalità delle prestazioni, e sull’importanza di porre attenzione sugli effetti output delle prestazioni”. IlNazionale AIIC è oramai diventato uno dei principali appuntamenti congressuali nel panorama sanitario italiano, “perchè capace di approfondire i principali temi della salute“, conclude Leogrande, “mettendoli in relazione con gli ...

