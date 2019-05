L' aria che tira | Myrta Merlino zittisce il grillino Ignazio Carrao | ' Le ricordo che voi

Bentley Continental GT - La Convertible è anche Bavaria Edition : La Bentley presenta una particolare versione della Continental GT Convertible, la Bavaria Edition by Mulliner. Si tratta di una personalizzazione ideata da Stefan Sielaff - direttore del design Bentley - per omaggiare la bellezza della regione bavarese (in Germania). La particolare vettura nasce nellanno del centenario del marchio britannico, le cui celebrazioni sono iniziate a Ginevra col debutto della Continental GT Number 9 Edition: ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : incentivare politiche a sostegno di ambiente e territorio : ... "Secondo dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro le politiche ispirate all'economia verde potranno produrre 24 milioni di posti di lavoro entro il 2030 e un aumento pari al 4,7% del Pil. ...

Montalbano e quella cittadinanza onoraria che a Scicli non arriva : I Giovani di Forza Italia di Scicli, a venti anni dall'inizio di Montalbano, chiedono perchè non è stata ancora conferita la cittadinanza onoraria

ariadna Romero : perché ha rifatto il seno e come è finita con Acerbi : Ariadna Romero è rifatta Dopo la sua esperienza come naufraga all’ultima edizione de L’isola dei Famosi, Ariadna Romero ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente a suo figlio, il piccolo Leonardo, nato dalla relazione avuta con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. come si può leggere dall’intervista rilasciata su Diva e Donna, adesso la […] L'articolo Ariadna Romero: perché ha rifatto ...

Amici - il colpaccio di Maria De Filippi : ci sarà anche Mara Venier nel serale : Una bomba di tele-gossip. Secondo alcune indiscrezioni la prossima serata in diretta di Amici avrà una regina del piccolo schermo nonché grande amica della stessa Maria De Filippi: Mara Venier. Per la nuova puntata è previsto l’arrivo dell’amatissima Raffaella Carrà, che solo pochi giorni fa ha int

Il Segreto Anticipazioni 8 maggio 2019 : Maria in pena per Emilia e Alfonso che rischiano di morire : I Castañeda ricevono una lettera anonima con la richiesta di riscatto per i suoi genitori. Se non pagherà quanto dovuto, i due verranno uccisi. Maria Raimundo e Mauricio sospettano di Ferando.

Auto elettriche - è boom di vendite ad aprile : allora perché la CO2 nell’aria aumenta? : Cerchiamo di individuare le spiegazioni di questo incredibile paradosso che vede l’aumento delle emissioni nocive di CO2 Le vendite sul mercato italiano di Auto elettrificate stanno andando molto bene, sintomo che l’Ecobonus inizia a dare i suoi primi frutti: secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti, nel mese appena trascorso ve Auto 100% elettriche hanno registrato un +355,9% rispetto al medesimo ...

Motocross - GP Lombardia 2019 : il possibile ritorno di Jeffrey Herlings. Variabile impazzita che può ribaltare le gerarchie. Ma il gap da Cairoli è enorme : E’ tutto pronto sul Circuito Tazio Nuvolari di Mantova per il quinto round del Mondiale 2019 di Motocross. Su uno dei tracciati più spettacolari presenti nel calendario iridato, i centauri dello sterrato sono pronti a regalare spettacolo e i motivi di interesse non mancheranno. Sulla sabbia lombarda, in MxGP, Antonio Cairoli vorrà regalare al tanto pubblico presente nell’impianto del “Migliaretto” grandi soddisfazioni. Il ...

OnePlus sfida gli utenti a indovinare le specifiche di OnePlus 7 Pro - intanto spuntano nuove varianti : OnePlus sfida gli utenti a indovinare le principali caratteristiche di OnePlus 7 Pro, mentre spuntano nuove varianti e il prezzo indiano di OnePlus 7. L'articolo OnePlus sfida gli utenti a indovinare le specifiche di OnePlus 7 Pro, intanto spuntano nuove varianti proviene da TuttoAndroid.

Porsche 911 : una nuova variante in arrivo? [FOTO SPIA] : Una Porsche 911 inedita Alcune caratteristiche di questa inedita Porsche 911 possono essere, invece, ordinate per personalizzarla, come lo Sport Design Kit, con targa posteriore più in alto, i bordi ...

Una non lettera d'amore (anche se lo è) per ariana Grande : Gentile Ariana Grande, sono un suo ammiratore. Non consideri questa una lettera d’amore, anche se lo è. Certo, lo è più di ogni altra. Per me siete la donna più bella che c’è, sia in Italia che fuori. Sono un laureato di 49 anni, abito nella casa di Ippolito Nievo senza il permesso dei pronipoti. Ad

Uomini e donne - la drastica scelta di Maria De Filippi : la decisione che terremota Mediaset : Maria De Filippi ha deciso di non mandare più in onda la versione serale di Uomini e donne. Questo nonostante i buoni ascolti. Il riscontro ottenuto - si legge su TrashItaliano - è stato più che discreto per le prime due puntate, ma è calato in occasione dell’ultimo appuntamento dell’1 marzo. In p

Food : aria di 'rivoluzione' sulle sponde del Garda con 'Fish&Chef' : Brescia, 3 mag. (Labitalia) - Dal 6 al 13 maggio sulle sponde del Lago di Garda torna l’appuntame[...]

Storia di Chloe - che soccorre i migranti come volontaria della Sea Watch : Chloe ha 25 anni, è una volontaria della nave Sea Watch e la sua missione è soccorrere i migranti nel Mediterraneo. La Storia di Chloe è una delle 60 storie che verranno mostrate durante “24h Europe - The Next Generation”, il documentario prodotto da Arte in Italiano, la cui proiezione programma al “Cinema Anteo Palazzo del Cinema” di Milano il 4 maggio, dalle 12 alle 19. 24H ...