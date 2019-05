Lady Gaga lancia la sua linea Haus Beauty e apre una boutique a Las Vegas

Il divertente streap tease di Lady Gaga sul red carpet del Met : Provocatoria ma con grande ironia. Lady Gaga è stata protagonista di uno strip tease in occasione del red carpet del Met Gala 2019, che inaugura la mostra del Costume Institute. La star, che ha da poco vinto un Oscar con A Star is Born, era vestita a strati e si è sfilata 3 abiti disegnati per lei dallo stilista Brandon Maxwell, restando in lingerie calze a rete e stivali. In questo modo ha voluto rendere omaggio all'irriverente e goliardico ...

Al Met un tappeto rosso shocking : Katy Perry lampadario - Lady Gaga a strati : Cosa significa Camp? E' la domanda di tutti da quando il Metropolitan Museum di New York ha annunciato il tema della nuova mostra del suo Costume Institute e del Met Gala di quest'anno. 'Definire '...

Met Gala - da Lady Gaga che fa lo strip-tease a Katy Perry in versione lampadario : i look più stravaganti sul red carpet – FOTO : Lady Gaga fa lo strip-tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di “A Star is Born” si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa – nero e rosa confetto il colore intonato al tema della serata – interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di “Camp: Notes ...

Met Gala 2019 - look in stile Camp : Lady Gaga resta in intimo : Il Met Gala è un evento di raccolta fondi che avviene ogni anno a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum. Gli ospiti devono scegliere i loro abiti da mostrare in base all'argomento annuale che quest'anno è il Camp: Notes on Fashion. Quest'anno, diversi sono stati gli outfit eccentrici e stravaganti. Lady Gaga ha sfilato cambiando ben tre abiti, che sono stati per lei disegnati da Brandon Maxwell . Alla fine dei cambi, la donna è ...

Lady Gaga show - la cantante protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala : si sfila tre abiti e poi resta in mutandine : Lady Gaga protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di A Star is Born si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di Camp: Notes on Fashion, la mostra del Costume Institute che aprirà i battenti per tre mesi il 9 maggio al Metropolitan Museum ...

Lo strip show di Lady Gaga al Met Gala 2019 con 4 cambi d’abito in passerella oscura l’androgino Harry Style (foto e video) : Madrina dell'evento insieme ad Harry Style, Lady Gaga al Met Gala 2019 ha monopolizzato l'attenzione dei fotografi con un vero e proprio show. Non si è limitata certo a sfilare con un abito a tema - quest'anno il titolo scelto per l'evento di beneficenza organizzato dal Metropolitan Museum of Art Costume Institute è stato Camp: Notes on Fashion - ma ha ideato un vero e proprio spettacolo per i fotografi e il pubblico. Uno strip show, visto che ...

Lady Gaga come una matrioska al Met Gala : dalla gonna a campana alla lingerie : Lady Gaga ha elettrizzato il red carpet del Met Gala 2019, la passerella delle star più attesa dell'anno al pari della notte degli Oscar del cinema. Il tema della serata di beneficenza, promossa dall'...

Lady Gaga come una matrioska al Met Gala : da gonna a campana a lingerie : Lady Gaga ha elettrizzato il red carpet del Met Gala 2019, la passerella delle star più attesa dell'anno al pari della notte degli Oscar del cinema. Il tema della serata di beneficenza, promossa dall'...

Met Gala 2019 : Lady Gaga sfila con i peli sulle gambe : Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta ...

Met Gala 2019 : trionfa l'eccesso. Lady Gaga regina del red carpet : “Be Camp”, atteggiati, mostra la tua eccentricità: al Met Gala, evento fashion per eccellenza e party di benefico che anima ogni anno il Metropolitan Museum di New York, è andato in scena l’eccentrico. Lo sa bene Lady Gaga, proclamata regina del red carpet su cui quest’anno il Costume Institute ha voluto portare in scena il “Camp”, stile bizzarro, stravagante e quasi al limite del kitsch.La ...

Lady Gaga come una matrioska al Met Gala : da gonna a campana a lingerie : Lady Gaga ha elettrizzato il red carpet del Met Gala 2019, la passerella delle star più attesa dell'anno al pari della notte degli Oscar del cinema. Il tema della serata di beneficenza, promossa dall'...

Lady Gaga : "Non mi rado le gambe da giorni..." : A quasi due mesi di distanza dall'ultimo post social, Lady Gaga torna su Instagram per annunciare la sua presenza all'annuale sfilata del Met Gala , in programma lunedì 6 maggio a New York. In posa ...

Lady Gaga lancia linea beauty a L.Vegas : ANSA, - NEW YORK, 27 APR - Come se non le bastasse il successo da cantante e attrice, Lady Gaga ora esplora anche il mondo del 'beauty' e si appresta a lanciare una sua linea e ad aprire una boutique a Las Vegas. Secondo la stampa locale, la boutique è ancora in costruzione ma dovrebbe essere inaugurata a fine ...

Lady Gaga lancia linea beauty a L.Vegas : NEW YORK, 27 APR - Come se non le bastasse il successo da cantante e attrice, Lady Gaga ora esplora anche il mondo del 'beauty' e si appresta a lanciare una sua linea e ad aprire una boutique a Las Vegas. Secondo la stampa locale, la boutique è ancora in costruzione ma dovrebbe essere inaugurata a fine ...