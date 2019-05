L' aconito come soluzione alla vita

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Per decidere di lasciare lala si odia strenuamente, oppure la si ama al punto di volerla congelare? Carla Magnani nel romanzo “L’ombra del vero” (Le Mezzelane, 2019) affronta lo spinoso tema del libero arbitrio, che spingendosi sino all’estremo atto può condurre al suicidio.Tematica delicata, cupa, che l’autrice dipana con razionalità e misura,un acrobata su un filo. Equest’ultimo non può concedere alle emozioni di pregiudicare l’equilibrio ricercato, così nel libro i temi affrontati si dispieganose li si osservasse dall’esterno.La protagonista della storia è Anastasia, donna in carriera, madre di due figli, moglie fedele, figlia devota, riferimento per tante, troppe persone che si appoggianoforza che dimostra ogni giorno di possedere. Ma per Anastasia è solo una ...

